У 2026 році під час мобілізації до війська призивають чоловіків до 60 років, а після цього віку — лише окремі категорії. Юрист пояснив вікові правила призову та розповів, які штрафи чекають на тих, хто ігнорує повістки.

Мобілізація в Україні восени триває, і військовозобов'язаних чоловіків і далі викликають до територіальних центрів комплектування. Але перелік тих, кого реально можуть призвати, значно коротший, ніж його часто змальовують у соцмережах. Юрист Олексій Мендрух пояснив, хто підлягає призову у 2026 році за віком і яка відповідальність загрожує за ігнорування повісток.

Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки до 60 років, які перебувають на військовому обліку, не мають права на відстрочку чи бронювання, а військово-лікарська комісія визнала їх придатними. Заброньовані працівники органів влади й критично важливих підприємств від призову тимчасово звільнені, поки діє їхнє бронювання. Окремо закон регулює тих, кому за 60, — для них діють інші правила.

Які вікові категорії призивають на службу

Найширшою для мобілізації залишається група від 50 до 60 років. Це не виняток, а загальне правило: чоловіка можуть призвати навіть у 59 років, якщо ВЛК визнає його придатним до служби. Тому людям із хронічними захворюваннями юрист радить заздалегідь подбати про свіжі медичні висновки — усні скарги на самопочуття під час комісії до уваги не беруть.

Молодші військовозобов'язані віком від 18 до 25 років, які не проходили строкової служби і не закінчували військової кафедри, примусовому призову не підлягають. Для цієї категорії служба можлива лише за власним бажанням — зокрема за контрактом.

Кого можуть призвати після 60 років

Розмови про масовий призов пенсіонерів після 60 років юрист називає фейком. Примусово забрати у цьому віці держава має право лише вищий офіцерський склад, чий граничний вік служби сягає 65 років згідно зі статтею 22 закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

До таких посад належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант і генерал, а в корабельному складі флоту — комодор, контрадмірал, віцеадмірал та адмірал. Решта військових — від рекрутів і солдатів до майорів та полковників — під час надзвичайного стану служать лише до 60 років.

Усі інші українці, старші за 60 років, можуть долучитися до війська тільки добровільно: підписати річний контракт із військовою частиною. Його оформлюють за згодою самої частини і за умови, що стан здоров'я відповідає медичним критеріям, а після завершення строку контракт можна продовжити ще на рік.

Що загрожує за ігнорування повістки

Відмовитися від повістки для уточнення облікових даних можна лише за наявності суттєвих процедурних порушень — це фіксують окремим актом. Дрібні технічні помарки, як-от виправлений час або нечіткий відбиток печатки, від обов'язку з'явитися до ТЦК не звільняють.

За безпідставну відмову від такої повістки передбачено адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Коли ж людина не з'явилася за мобілізаційним розпорядженням уже після проходження ВЛК, настає кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України — позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Що робити, якщо вручили повістку

Спершу перевірте, чи правильно оформлений документ. Якщо грубих порушень у ньому немає, до ТЦК треба з'явитися у вказаний час. Ті, хто має право на відстрочку — через навчання, догляд за близькими або стан здоров'я, — повинні принести документи, які це підтверджують, і заявити про підстави під час візиту.

Оновити військово-облікові дані можна в ТЦК, через застосунок «Резерв+» або в ЦНАПі. Свіжа медична документація та актуальні записи в обліку — найкращий захист від непорозумінь під час перевірки документів на вулиці.

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