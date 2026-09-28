Після досягнення пенсійного віку людину з інвалідністю не переводять автоматично на інший вид виплат. Рішення ухвалюють лише за заявою, а розмір нової пенсії за віком може виявитися меншим, ніж теперішня по інвалідності.

Пенсія в Україні може бути більшою після перерахунку, однак зміна виду виплат не завжди працює на користь отримувача. Досягнення пенсійного віку не означає, що пенсію по інвалідності автоматично замінять на виплати за віком: перехід відбувається лише за особистим зверненням людини до Пенсійного фонду.

Право на пенсію за віком виникає після досягнення встановленого законом віку та за наявності необхідного страхового стажу. Вихід на пенсію в Україні можливий у 60, 63 або 65 років — залежно від того, скільки років страхового стажу людина накопичила станом на рік звернення.

Коли можна перейти на виплати за віком

Вимоги до страхового стажу поступово зростають, тому в людей одного віку вони можуть відрізнятися. Якщо стажу для призначення пенсії у 60 років не вистачає, право на неї може виникнути пізніше — у 63 або 65 років. Якщо ж стажу бракує навіть до 65 років, людина може й надалі отримувати пенсію по інвалідності, доки зберігаються підстави для її виплати.

Для переходу потрібно подати заяву до органу Пенсійного фонду. Перевіряються документи про страховий стаж, заробітну плату, періоди роботи та інвалідність. Якщо відомості є в електронних реєстрах, частину паперів подавати повторно не доведеться, але за розбіжностей можуть знадобитися паперові підтвердження.

Чому пенсія по інвалідності може бути вигіднішою

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи та визначається у відсотках від пенсії за віком, розрахованої з урахуванням стажу й заробітку. Для різних груп застосовують різні відсотки, тому двоє людей з однаковим стажем можуть отримувати різні суми.

Під час розрахунку пенсії по інвалідності враховується додатковий стаж — період від дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку. Це може зробити виплату по інвалідності більшою, ніж пенсія за віком, порахована лише за фактично набутим стажем.

На суму також впливають доплати, надбавки та підвищення: статус особи з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність з дитинства, трудове каліцтво, професійне захворювання, утримання непрацездатних членів сім'ї. Частина цих виплат прив'язана до виду основної пенсії, тому перед переходом варто перевірити, чи збережуться всі надбавки.

Натомість пенсія за віком може бути більшою, якщо людина має значний страховий стаж і високий офіційний заробіток, тривалий час працювала після призначення пенсії або має право на підвищення за відстрочку виходу на пенсію.

Як порівняти виплати та не втратити вигідні умови

Перед зміною виду пенсії варто отримати розмір виплати по інвалідності на поточну дату та окремий розрахунок можливої пенсії за віком. Порівнювати треба не лише основний розмір, а повну суму, яка надходить щомісяця з усіма підвищеннями й доплатами.

Під час консультації уточніть, який стаж зараховано, чи враховані всі періоди роботи, чи підтверджений заробіток до 2000 року, чи є в реєстрі дані про спеціальний статус або пільги. Помилка в обліку навіть кількох років стажу може вплинути на право на пенсію та її остаточний розмір.

Найбезпечніший порядок дій — спершу отримати попередній розрахунок, а вже потім подавати заяву. У зверненні можна попросити повідомити розмір пенсії за віком, суму виплати по інвалідності після можливих перерахунків і перелік доплат, які збережуться або припиняться. Якщо розрахунок викликає сумніви, пенсіонер має право вимагати письмове пояснення застосованих показників.

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