Жилищный ваучер для ВПЛ теперь будут предоставлять с учётом новых ограничений — часть переселенцев потеряла право на государственную помощь номиналом до 2 млн гривен.

Бесплатное жилье для ВПЛ и компенсации за приют остаются среди главных программ поддержки переселенцев, однако именно жилищный ваучер теперь выдают не всем. Как сообщает Informator, государство ввело дополнительные условия, при которых переселенцам могут отказать в ваучере номиналом до 2 млн гривен.

Новые ограничения касаются не только самого заявителя, но и членов его семьи. Право на жилищный ваучер теряют те, кто уже лишился собственности на недвижимость, воспользовался другими государственными жилищными программами или проживал на временно оккупированной территории после её захвата.

Три основания для отказа в ваучере

В перечне ограничений, которые теперь действуют для получения жилищного ваучера для ВПЛ, названы три конкретные причины. Первая — прекращение права собственности на жилую недвижимость в период с 24 февраля 2022 года до даты подачи заявления, в том числе из-за разрушения жилья.

Второе основание — использование других определённых программ государственной жилищной поддержки. Речь идёт о помощи по ипотечным кредитам по постановлению Кабмина №998 или программе "єОселя" по постановлению №856.

Третья причина отказа — регистрация или декларирование места проживания на временно оккупированной территории после момента её оккупации. Таким образом государство чётко разграничило, кто может претендовать на ваучер, а кто должен воспользоваться другими механизмами помощи.

Одновременное получение нескольких видов жилищной поддержки теперь исключено: если человек уже использовал "єОселю" или ипотечную помощь по №998, ваучер ему не предоставят.

Какие программы остаются доступными для переселенцев

Несмотря на новые ограничения на ваучеры, ВПЛ могут воспользоваться другими формами государственной поддержки — от льготной ипотеки до компенсации за аренду жилья. Каждая программа имеет собственные критерии, и отказ в одной не всегда означает потерю права на другую.

Государство также продолжает развивать альтернативные пути обеспечения переселенцев жильём, в частности в сельской местности. Действует программа "Домик в селе", по которой местная власть выкупает частные дома и бесплатно передаёт их переселенцам в пользование — платить придётся только за коммунальные услуги.

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