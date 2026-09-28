Житловий ваучер для ВПО тепер надаватимуть із урахуванням нових обмежень — частина переселенців втратила право на державну допомогу номіналом до 2 млн гривень.

Безкоштовне житло для ВПО та компенсації за прихисток залишаються серед головних програм підтримки переселенців, однак саме житловий ваучер тепер видають не всім. Як повідомляє Informator, держава запровадила додаткові умови, за яких переселенцям можуть відмовити у ваучері номіналом до 2 млн гривень.

Нові обмеження стосуються не лише самого заявника, а й членів його родини. Право на житловий ваучер втрачають ті, хто вже позбувся власності на нерухомість, скористався іншими державними житловими програмами або мешкав на тимчасово окупованій території після її захоплення.

Три підстави для відмови у ваучері

У переліку обмежень, які тепер діють для отримання житлового ваучера для ВПО, названо три конкретні причини. Перша — припинення права власності на житлову нерухомість у період з 24 лютого 2022 року до дати подання заяви, зокрема через руйнування житла.

Друга підстава — використання інших визначених програм державної житлової підтримки. Йдеться про допомогу за іпотечними кредитами за постановою Кабміну №998 або програму "єОселя" за постановою №856.

Третя причина відмови — реєстрація чи декларування місця проживання на тимчасово окупованій території після моменту її окупації. Таким чином держава чітко розмежувала, хто може претендувати на ваучер, а хто має скористатися іншими механізмами допомоги.

Одночасне отримання кількох видів житлової підтримки тепер виключене: якщо людина вже використала "єОселю" чи іпотечну допомогу за №998, ваучер їй не нададуть.

Які програми лишаються доступними для переселенців

Попри нові обмеження на ваучери, ВПО можуть скористатися іншими формами державної підтримки — від пільгової іпотеки до компенсації за оренду житла. Кожна програма має власні критерії, і відмова в одній не завжди означає втрату права на іншу.

Держава також продовжує розвивати альтернативні шляхи забезпечення переселенців житлом, зокрема у сільській місцевості. Діє програма "Будиночок у селі", за якою місцева влада викуповує приватні будинки і безоплатно передає їх переселенцям у користування — сплачувати доведеться лише за комунальні послуги.

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