Мобільний зв'язок — невід'ємна частина повсякденного життя, і якщо він працює неналежно, абонент має повне право вимагати захисту своїх прав. У Держпродспоживслужбі пояснили, куди звертатися зі скаргою та як зафіксувати проблему.

Поганий зв'язок «Київстар»: що робити абоненту — питання, яке хвилює багатьох, але правила захисту однакові для всіх операторів. У Держпродспоживслужбі нагадали, які права має споживач мобільного зв'язку та як діяти, якщо послуга надається неналежно.

Користувач мобільних послуг має право отримувати повну інформацію про умови та вартість послуг, тарифи, обсяг та умови їх зміни, а також отримувати послуги відповідно до умов укладеного договору. Важливо знати й умови припинення або зміни договору — оператор зобов'язаний їх роз'яснити.

Які ще права має абонент

Окрім інформації про тарифи, споживач має право звертатися до постачальника послуг із вимогами, скаргами та пропозиціями. Також закон гарантує отримання належної інформації про послуги та умови їх надання і, зрештою, захист своїх прав у разі неналежного надання послуг.

Що робити, якщо зв'язок працює погано

Якщо послуга не надається, має неналежну якість, виникли проблеми з тарифікацією або з рахунком — насамперед варто звернутися до свого оператора та зафіксувати звернення. Це найважливіший перший крок: письмове звернення стане доказом, якщо питання доведеться вирішувати далі.

Якщо оператор не вирішив проблему, споживач може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК). Саме цей регулятор контролює додержання законодавства у сфері зв'язку.

Що врахувати під час воєнного стану

Під час воєнного стану, відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303, заходи державного нагляду за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра здійснюються за рішенням НКЕК у порядку, визначеному законодавством. Тобто навіть зараз абонент не залишається без захисту.

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