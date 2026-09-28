Налог на продажу авто платят не все: первое транспортное средство за год освобождается от налогообложения, однако за второе и последующие придется заплатить. В Главном управлении ГНС в Киевской области напомнили точные ставки.

Налог на продажу авто в Украине зависит от того, сколько транспортных средств человек реализует за год: продажа первого автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается налогом, а за каждый следующий придется заплатить немалую сумму.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области. Уточнение касается продажи и обмена легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, пояснили налоговики.

Сколько придется заплатить

Если в течение года вы продаете или обмениваете один легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, полученный доход не облагается налогом. В таком случае даже не нужно подавать годовую налоговую декларацию о доходах — при условии, что нет других доходов, подлежащих декларированию.

Совсем другая ситуация со вторым транспортным средством за тот же год. За него придется уплатить 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора, то есть в сумме 10%.

За третье и каждое следующее проданное транспортное средство ставка растет: НДФЛ составит уже 18%, а к нему добавляется еще 5% военного сбора. Таким образом, суммарная налоговая нагрузка достигает 23%.

Как определяют доход

Доход от продажи определяют по цене, указанной в договоре купли-продажи или мены. При этом стоимость не может быть ниже среднерыночной или оценочной рыночной стоимости транспортного средства — здесь действует выбор плательщика налога.

Что учесть перед продажей второго авто

Прежде чем заключать сделку, стоит посчитать, сколько именно придется отдать государству. Разница между 10% и 23% существенна, поэтому если в течение года планируете продать несколько машин, выгоднее заранее продумать порядок сделок и проконсультироваться в налоговой.

Ранее Finance.ua отмечал, что доход от продажи золота, серебра и других банковских металлов не облагается НДФЛ и военным сбором, так что путать эти случаи не стоит.