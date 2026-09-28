Податок на продаж авто сплачують не всі: перший транспортний засіб за рік звільняється від оподаткування, проте за другий і наступні доведеться заплатити. У Головному управлінні ДПС у Київській області нагадали точні ставки.

Податок на продаж авто в Україні залежить від того, скільки транспортних засобів людина реалізує за рік: продаж першого автомобіля, мотоцикла чи мопеда протягом року не оподатковується, а за кожен наступний доведеться сплатити чималу суму.

Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області. Уточнення стосується продажу та обміну легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, пояснили податківці.

Скільки доведеться заплатити

Якщо протягом року ви продаєте або обмінюєте один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, отриманий дохід не оподатковується. У такому випадку навіть не потрібно подавати річну податкову декларацію про доходи — за умови, що немає інших доходів, які підлягають декларуванню.

Зовсім інша ситуація з другим транспортним засобом за той самий рік. За нього доведеться сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору, тобто загалом 10%.

За третій і кожен наступний проданий транспортний засіб ставка зростає: ПДФО становитиме вже 18%, а до нього додається ще 5% військового збору. Отже, сумарне податкове навантаження сягає 23%.

Як визначають дохід

Дохід від продажу визначають за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу або міни. Водночас вартість не може бути нижчою за середньоринкову або оціночну ринкову вартість транспортного засобу — тут діє вибір платника податку.

Що врахувати перед продажем другого авто

Перед тим як укладати угоду, варто порахувати, скільки саме доведеться віддати державі. Різниця між 10% та 23% суттєва, тож якщо протягом року плануєте продати кілька машин, вигідніше заздалегідь продумати порядок угод і проконсультуватися в податковій.

Раніше Finance.ua зазначав, що дохід від продажу золота, срібла та інших банківських металів не оподатковується ПДФО та військовим збором, тож плутати ці випадки не варто.