Штраф за порушення правил військового обліку тепер можна сплатити прямо в застосунку "Резерв+". Якщо вкластися у 15 днів після винесення постанови, сума зменшиться вдвічі.

Мобілізація в Україні та правила військового обліку постійно доповнюються новими вимогами, і багатьом військовозобов'язаним доводиться мати справу зі штрафами від ТЦК. Тепер їх можна сплатити, не виходячи з дому, — прямо в застосунку "Резерв+".

Штраф за порушення правил військового обліку призначають за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У мирний час суми невеликі, але в особливий період, тобто під час воєнного стану, вони істотно зростають.

Які суми штрафів зараз діють

Для звичайних громадян, які порушили правила військового обліку, штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових осіб підприємств, відповідальних за ведення обліку, сума вища — від 34 000 до 51 000 гривень.

Окремо діє стаття 210-1 — за порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку. Неявка за повісткою або ухилення від проходження військово-лікарської комісії карається штрафом від 25 500 до 34 000 гривень для громадян.

Знижка 50%: як не переплатити

У "Резерв+" штраф можна сплатити зі знижкою. Якщо внести кошти протягом 15 днів з моменту винесення постанови, доведеться заплатити лише половину мінімальної суми. Наприклад, штраф у 17 000 гривень зменшується до 8 500 гривень.

Строк відліку починається не з моменту, коли ви побачили постанову, а з дня її офіційного винесення. Тому затягувати з оплатою не варто — після 15 днів знижка згорає, і доведеться сплачувати повну суму.

Як сплатити штраф у "Резерв+"

Покроково алгоритм виглядає так:

Завантажте або оновіть застосунок "Резерв+" та авторизуйтеся через "Дію.Підпис" або BankID.

У головному меню перейдіть до розділу зі штрафами — там відобразиться постанова, якщо її вже внесли до реєстру.

Оберіть постанову та натисніть "Сплатити". Оплата відбувається через банківську картку прямо в застосунку.

Після оплати збережіть квитанцію — вона буде підтвердженням, якщо виникнуть розбіжності з ТЦК.

Якщо постанови ще немає в застосунку, але ви знаєте, що її винесли, варто звернутися до територіального центру комплектування або дочекатися, поки документ підвантажиться до реєстру.

Що робити, якщо штраф у "Резерв+" не відображається

Трапляється, що постанова про штраф уже є, але в застосунку вона не з'явилася. У такому разі можна перевірити наявність штрафу за номером постанови в реєстрі виконавчих проваджень або безпосередньо у ТЦК. Зазвичай відомості підтягуються протягом кількох днів після винесення рішення.

Варто пам'ятати, що регулярна сплата штрафів не звільняє від обов'язку стати на військовий облік чи з'явитися за повісткою. Штраф — це лише адміністративна санкція, а не "відкуп" від мобілізаційних обов'язків.

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