Комісія за комунальні послуги з'являється не через саму послугу, а через плату за проведення платежу — фінансова установа може стягувати гроші за приймання й обробку операції. Розповідаємо, від чого залежить розмір комісії та як платити менше.

Пільги на комунальні послуги допомагають заощаджувати, та навіть за наявності знижки чи субсидії українець може переплатити, якщо не звертає уваги на комісію. Плата за проведення платежу — це не вартість самої послуги, а окрема сума, яку банк може утримувати за приймання та обробку операції відповідно до власних тарифів.

Розмір комісії за комунальні послуги не однаковий для всіх клієнтів. На кінцеву суму впливають банк, через який відбувається оплата, вид картки, наявність спеціальних умов для пенсійних карток, спосіб проведення операції, сума та кількість платежів протягом місяця, а також домовленості між банком і конкретним постачальником.

Відрізняється ціна й залежно від каналу: оплата через касу, термінал, банкомат чи мобільний застосунок може коштувати по-різному. У касі банку або поштою працівник проводить операцію вручну, тому за неї зазвичай передбачена окрема плата. Тоді як самостійна оплата через мобільний застосунок чи термінал часто дешевша або взагалі без комісії.

Окремо варто зупинитися на пенсійних картках. Наприклад, у ПриватБанку отримувачі пенсії можуть оплачувати комуналку без комісії з пенсійної «Картки для виплат». Це можливо не лише через касу, а й через «Приват24», банкомати, термінали самообслуговування та телефонний сервіс 3700.

Проте навіть у «Приват24» для такої картки діють обмеження: нульова комісія передбачена лише якщо сума одного платежу не перевищує 5 тисяч гривень, а загальна кількість операцій становить не більше 15 на місяць. Для більшості людей, які щомісяця сплачують за електроенергію, газ, воду та опалення, цього цілком достатньо. Якщо ж платіж перевищує ліміт або використовується інша картка, умови можуть змінитися.

Як не переплачувати за комуналку

Щоб не втрачати гроші на комісії, варто дотримуватися кількох простих правил:

перевірте умови своєї картки — не всі картки одного банку мають однакові тарифи;

порівняйте способи оплати: якщо в касі просять комісію, запитайте, чи можна провести той самий платіж через термінал безоплатно;

стежте за лімітами — безкоштовна операція може бути обмежена сумою чи кількістю платежів;

перевіряйте фінальну суму перед підтвердженням — сервіс зазвичай показує окремий рядок із комісією;

звертайтеся до банку, якщо умови незрозумілі.

Важливо пам'ятати: комісія може бути різною для різних постачальників. За один платіж банк може не брати додаткової плати, тоді як за інший — застосовувати встановлений тариф. Тому не варто робити висновок про всі платежі лише на підставі однієї квитанції.

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