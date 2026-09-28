ПриватБанк требует от своих клиентов актуализировать персональные данные через приложение Приват24 или в отделении. Если этого не сделать, банк приостановит обслуживание карт и счетов — то есть клиенты рискуют потерять доступ к собственным средствам.
Актуализация проходит в рамках регулярной процедуры финансового мониторинга и касается всех без исключения клиентов. Сроки обновления для каждого определяются индивидуально, но не реже чем раз в пять лет.
Какой закон обязывает обновлять данные
В банке объясняют: проверку проводят в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Период обновления регулируется постановлением НБУ №65 от 20.05.2020.
Даже если идентификационные данные клиента не изменились, финучреждение все равно должно получить документальное подтверждение их действительности и обновить информацию в анкете-опроснике. Пока это не сделано, операции по картам и счетам невозможны. В отдельных случаях банк может попросить документы, подтверждающие источники происхождения средств.
Как пройти актуализацию через Приват24
Пошаговый алгоритм такой:
- войти в Приват24 и нажать кнопку «Актуализировать информацию»;
- подтвердить отсутствие связей с российской федерацией;
- выбрать идентификационный документ — подтянуть из «Дія» или из перечня;
- оставить образец подписи;
- сфотографировать документ, если не воспользовались «Дієй»;
- заполнить личные данные, адрес регистрации, проживания и место рождения;
- указать социальный статус и налоговое резидентство;
- подписать сформированные документы.
Фотографировать документ советуют при достаточном освещении, без бликов и обрезанных краев, добавляя только снимок оригинала. После загрузки появится отметка «Проверяем документы», которая позже изменится на «Подпишите документы».
Почему банки усиливают проверки
Требования финансового мониторинга в Украине в последние годы стали жестче для всей банковской системы. В то же время формальный подход к идентификации иногда приводил к конфликтам и судебным делам, когда банки начисляли долги людям, пострадавшим от мошеннических звонков под видом «идентификации».
Ранее такое требование идентификации номера привело к начислению долга в 42 680 гривен одной клиентке. Также известно о деле, где 124 598 гривен исчезли за один день со счета клиентки после звонков мошенников, выдававших себя за сотрудников банка.