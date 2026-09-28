ПриватБанк начал очередную волну актуализации персональных данных клиентов. Без обновления анкеты через Приват24 или в отделении банк приостановит обслуживание карт и счетов.

ПриватБанк требует от своих клиентов актуализировать персональные данные через приложение Приват24 или в отделении. Если этого не сделать, банк приостановит обслуживание карт и счетов — то есть клиенты рискуют потерять доступ к собственным средствам.

Актуализация проходит в рамках регулярной процедуры финансового мониторинга и касается всех без исключения клиентов. Сроки обновления для каждого определяются индивидуально, но не реже чем раз в пять лет.

Какой закон обязывает обновлять данные

В банке объясняют: проверку проводят в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Период обновления регулируется постановлением НБУ №65 от 20.05.2020.

Даже если идентификационные данные клиента не изменились, финучреждение все равно должно получить документальное подтверждение их действительности и обновить информацию в анкете-опроснике. Пока это не сделано, операции по картам и счетам невозможны. В отдельных случаях банк может попросить документы, подтверждающие источники происхождения средств.

Как пройти актуализацию через Приват24

Пошаговый алгоритм такой:

войти в Приват24 и нажать кнопку «Актуализировать информацию»;

подтвердить отсутствие связей с российской федерацией;

выбрать идентификационный документ — подтянуть из «Дія» или из перечня;

оставить образец подписи;

сфотографировать документ, если не воспользовались «Дієй»;

заполнить личные данные, адрес регистрации, проживания и место рождения;

указать социальный статус и налоговое резидентство;

подписать сформированные документы.

Фотографировать документ советуют при достаточном освещении, без бликов и обрезанных краев, добавляя только снимок оригинала. После загрузки появится отметка «Проверяем документы», которая позже изменится на «Подпишите документы».

Почему банки усиливают проверки

Требования финансового мониторинга в Украине в последние годы стали жестче для всей банковской системы. В то же время формальный подход к идентификации иногда приводил к конфликтам и судебным делам, когда банки начисляли долги людям, пострадавшим от мошеннических звонков под видом «идентификации».

Ранее такое требование идентификации номера привело к начислению долга в 42 680 гривен одной клиентке. Также известно о деле, где 124 598 гривен исчезли за один день со счета клиентки после звонков мошенников, выдававших себя за сотрудников банка.