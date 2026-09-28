Новый закон о правах внутренне перемещённых лиц позволяет снимать людей с учёта, если они более 90 дней подряд или более 180 дней суммарно находились за границей.

Денежная помощь для переселенцев и статус ВПЛ с 22 октября 2026 года будут регулироваться иначе: в Украине вступает в силу новый Закон №4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещённых лиц», который заменяет закон 2014 года. Одно из главных изменений — возможность снимать человека с учёта ВПЛ без его заявления, если он длительное время находится за пределами Украины.

О новых правилах писала платформа Relocate.to. Ключевой критерий — отсутствие в Украине более 90 дней подряд или более 180 дней суммарно в течение года. При этом массового автоматического снятия статуса не будет: для длительного пребывания за границей закон предусмотрел исключения при наличии уважительных причин.

Когда могут снять с учёта без заявления

Новый закон определяет перечень оснований, по которым человека могут снять с учёта ВПЛ без его заявления. Это возможно, если он:

не сообщил о добровольном возвращении в покинутое место проживания;

выехал за границу на постоянное проживание;

находится за пределами Украины более 90 дней подряд;

находится за границей более 180 дней суммарно в течение года;

подал заведомо недостоверные данные при оформлении статуса;

имеет обвинительный приговор за преступления против основ нацбезопасности или по ст. 436-2 Уголовного кодекса;

вернулся на прежнее место проживания или для него официально восстановлены безопасные условия возвращения;

умер или объявлен умершим.

Это не означает, что всех украинцев за границей лишат статуса. Для длительного отсутствия закон предусматривает исключения при наличии уважительных причин.

Как работает правило 90 и 180 дней

Статья 10 нового закона устанавливает два отдельных порога. Первый — непрерывное пребывание за границей более 90 дней подряд. Второй — несколько поездок, которые суммарно дают более 180 дней за год. То есть краткое возвращение в Украину «обнуляет» показатель «90 дней подряд», но не спасает от второго критерия — общего количества дней за границей за год.

Например, если человек несколько раз выезжал на два-три месяца и ни разу не находился за границей более 90 дней непрерывно, но в целом за год набрал более 180 дней, он всё равно может попасть под второе основание. Поэтому ориентироваться лишь на правило «раз в 90 дней заехать в Украину» после вступления закона в силу будет недостаточно.

Учтут ли учёбу, лечение и другие причины

Закон предусматривает, что правило 90/180 дней не будет применяться, если человек находится за пределами Украины дольше по уважительным причинам. Конкретный перечень таких причин и максимальные сроки для каждой должен установить Кабинет Министров.

Сам закон не содержит закрытого перечня вроде «учёба, лечение, работа, уход за родственником». До 22 октября правительство должно принять необходимые нормативные акты. Поэтому людям, которые находятся за границей из-за лечения, учёбы, ухода за родственниками или других обстоятельств, стоит сохранять документы: медицинские справки, справки из учебного заведения, документы о реабилитации.

Что делать, чтобы не потерять статус

Пока Кабмин не утвердил перечень уважительных причин, людям за границей советуют собирать и хранить документальные подтверждения обстоятельств пребывания. Это может быть справка о лечении или реабилитации, документ о зачислении в учебное заведение, договор аренды или другие бумаги, доказывающие уважительную причину отсутствия. На основании этих документов человек сможет сохранить статус ВПЛ и связанные с ним выплаты.

Ранее Politeka сообщала, минимальная пенсия в Украине: в Минсоцполитики рассказали, вырастут ли выплаты до 6000 гривен.