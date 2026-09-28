Новий закон про права внутрішньо переміщених осіб дозволяє знімати людей з обліку, якщо вони понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сумарно перебували за кордоном.

Грошова допомога для переселенців та статус ВПО з 22 жовтня 2026 року регулюватимуться інакше: в Україні набирає чинності новий Закон №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який замінює закон 2014 року. Одна з головних змін — можливість знімати людину з обліку ВПО без її заяви, якщо вона тривалий час перебуває за межами України.

Про нові правила писав портал Relocate.to. Ключовий критерій — відсутність в Україні понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сумарно протягом року. При цьому масового автоматичного зняття статусу на буде: для тривалого перебування за кордоном закон передбачив винятки через поважні причини.

Коли можуть зняти з обліку без заяви

Новий закон визначає перелік підстав, за яких людину можуть зняти з обліку ВПО без її заяви. Це можливо, якщо вона:

не повідомила про добровільне повернення в покинуте місце проживання;

виїхала за кордон на постійне проживання;

перебуває за межами України понад 90 днів поспіль;

перебуває за кордоном понад 180 днів сумарно протягом року;

подала завідомо недостовірні дані під час оформлення статусу;

має обвинувальний вирок за злочини проти основ нацбезпеки або за ст. 436-2 Кримінального кодексу;

повернулася на попереднє місце проживання або для неї офіційно відновлено безпечні умови повернення;

померла або оголошена померлою.

Це не означає, що всіх українців за кордоном позбавлять статусу. Для тривалої відсутності закон передбачає винятки за наявності поважних причин.

Як працює правило 90 і 180 днів

Стаття 10 нового закону встановлює два окремі пороги. Перший — безперервне перебування за кордоном понад 90 днів поспіль. Другий — кілька поїздок, які сумарно дають понад 180 днів за рік. Отже, короткі повернення в Україну «обнуляють» показник «90 днів поспіль», але не рятують від другого критерію — загальної кількості днів за кордоном за рік.

Наприклад, якщо людина кілька разів виїжджала на два-три місяці й жодного разу не була за кордоном понад 90 днів безперервно, але загалом за рік набрала понад 180 днів, вона однаково може потрапити під другу підставу. Тому орієнтуватися лише на правило «раз на 90 днів заїхати в Україну» після набрання чинності закону буде недостатньо.

Чи зарахують навчання, лікування та інші причини

Закон передбачає, що правило 90/180 днів не застосовуватиметься, якщо людина перебуває за межами України довше через поважні причини. Конкретний перелік таких причин і максимальні строки для кожної має встановити Кабінет Міністрів.

Сам закон не містить закритого переліку на кшталт «навчання, лікування, робота, догляд за родичем». До 22 жовтня уряд має ухвалити необхідні нормативні акти. Тож людям, які перебувають за кордоном через лікування, навчання, догляд за родичами чи інші обставини, варто зберігати відповідні документи: медичні довідки, довідки з навчального закладу, документи про реабілітацію.

Що робити, щоб не втратити статус

Поки Кабмін не затвердив перелік поважних причин, людям, які перебувають за кордоном, радять збирати та зберігати документальні підтвердження обставин перебування. Це може бути довідка про лікування чи реабілітацію, документ про зарахування до закладу освіти, угода про оренду чи інші папери, що доводять поважну причину відсутності. На підставі цих документів людина зможе зберегти статус ВПО та пов'язані з ним виплати.

Раніше Politeka повідомляла, мінімальна пенсія в Україні: у Мінсоцполітики розповіли, чи зростуть виплати до 6000 гривень.