Держава може припинити виплату соціальної допомоги людям з інвалідністю та громадянам без права на пенсію — а в окремих ситуаціях зобов'язати повернути вже отримані кошти.

Соціальна допомога в Україні виплачується лише за певних умов, і держава регулярно перевіряє, чи зберігає людина право на неї. Пенсійний фонд України пояснив, у яких саме випадках виплати припиняють — і коли отримувача можуть змусити повернути вже отримані гроші.

Йдеться насамперед про соціальну допомогу людям з інвалідністю, а також громадянам, які не мають права на пенсію. Тобто право на виплату не є «вічним» після її призначення: якщо обставини змінилися, суму можуть переглянути або повністю зупинити.

Коли виплати припиняють

Пенсійний фонд називає три основні підстави для припинення соціальної допомоги. Перша — якщо людина надала недостовірні відомості для призначення виплати. Друга — смерть отримувача.

Третя підстава пов'язана зі здоров'ям: якщо саме стан здоров'я був причиною призначення допомоги, але людина одужала, виплату припиняють.

Коли доведеться повернути гроші

Окремий порядок діє, коли людина отримала більше, ніж мала право. Найпоширеніші випадки — приховування важливих змін у своїх обставинах. Це, зокрема, працевлаштування або зміна складу сім'ї, якщо такі факти впливають на право на допомогу або її розмір.

Повернути також можуть вимагати кошти, отримані на підставі неправдивих даних або документів. У таких ситуаціях орган, який призначає допомогу, ухвалює рішення про стягнення надміру виплачених сум. Якщо людина добровільно не повертає гроші — їх стягнуть через суд.

Що робити, щоб не втратити виплату

Головне правило для отримувачів — своєчасно повідомляти орган, який призначив допомогу, про будь-які зміни, що можуть вплинути на право на виплату чи її розмір. Це стосується працевлаштування, зміни складу сім'ї, стану здоров'я та інших обставин.

Приховати такі зміни не вдасться: згодом надміру виплачену суму все одно виявлять і стягнуть, аж до судового рішення. Тому попередження ПФУ про зміну обставин — це найнадійніший спосіб уникнути і припинення виплат, і примусового повернення коштів.

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