Государство может прекратить выплату социальной помощи людям с инвалидностью и гражданам без права на пенсию — а в отдельных случаях обязать вернуть уже полученные средства.

Социальная помощь в Украине выплачивается только при определённых условиях, и государство регулярно проверяет, сохраняет ли человек право на неё. Пенсионный фонд Украины объяснил, в каких именно случаях выплаты прекращают — и когда получателя могут заставить вернуть уже полученные деньги.

Речь прежде всего о социальной помощи людям с инвалидностью, а также гражданам, не имеющим права на пенсию. То есть право на выплату не является «вечным» после её назначения: если обстоятельства изменились, сумму могут пересмотреть или полностью остановить.

Когда выплаты прекращают

Пенсионный фонд называет три основных основания для прекращения социальной помощи. Первое — если человек предоставил недостоверные сведения для назначения выплаты. Второе — смерть получателя.

Третье основание связано со здоровьем: если именно состояние здоровья было причиной назначения помощи, но человек выздоровел, выплату прекращают.

Когда придётся вернуть деньги

Отдельный порядок действует, когда человек получил больше, чем имел право. Самые распространённые случаи — сокрытие важных изменений в своих обстоятельствах. Это, в частности, трудоустройство или изменение состава семьи, если такие факты влияют на право на помощь или её размер.

Вернуть также могут потребовать средства, полученные на основании ложных данных или документов. В таких ситуациях орган, назначающий помощь, принимает решение о взыскании излишне выплаченных сумм. Если человек добровольно не возвращает деньги — их взыщут через суд.

Что делать, чтобы не потерять выплату

Главное правило для получателей — своевременно сообщать органу, назначившему помощь, о любых изменениях, которые могут повлиять на право на выплату или её размер. Это касается трудоустройства, изменения состава семьи, состояния здоровья и других обстоятельств.

Скрыть такие изменения не удастся: со временем излишне выплаченную сумму всё равно выявят и взыщут, вплоть до судебного решения. Поэтому уведомление ПФУ об изменении обстоятельств — самый надёжный способ избежать и прекращения выплат, и принудительного возврата средств.

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