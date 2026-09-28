Пенсійний фонд нарахував гроші за рішенням суду, але людина померла, так і не отримавши їх. Судова практика показує: нараховані кошти не зникають разом із пенсіонером — у них можна вступити у спадщину.

Мінімальна пенсія в Україні і виплати до неї — тема, яка стосується кожної родини. Проте іноді Пенсійний фонд нараховує людині гроші за рішенням суду, а вона помирає, так і не встигнувши їх отримати. Постає питання: чи можуть рідні успадкувати ці невиплачені кошти?

Судова практика дає однозначну відповідь — гроші не зникають після смерті пенсіонера. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України, нараховані, але невиплачені кошти стають частиною спадщини.

Справа з Рівненського суду: понад 174 тисячі гривень

Показовою стала справа, яку розглядав Рівненський окружний адміністративний суд. Жінка за життя так і не отримала понад 174 000 гривень, а після її смерті право вимагати виконання рішення суду перейшло до чоловіка.

Йшлося про доплату до пенсії, яку жінці мали виплатити після судового рішення. Пенсійний фонд провів нарахування, однак гроші залишились невиплаченими через відсутність фінансування з державного бюджету.

Як розвивалася ситуація

Ще в 2022 році непрацююча пенсіонерка, яка проживала на території зони гарантованого добровільного відселення після аварії на ЧАЕС, звернулася до суду щодо виплати доплати до пенсії. Суд став на її бік і зобовʼязав Пенсійний фонд нарахувати й виплатити передбачену законом доплату.

У результаті за період з 16 січня 2022 року по 31 травня 2023 року жінці нарахували 174 157,62 гривні. Однак насправді цих грошей вона так і не побачила.

Чи виплатять гроші спадкоємцям одразу

Після смерті жінки її чоловік звернувся до суду з проханням замінити покійну у виконавчому листі на себе як правонаступника. Для цього він подав документи, що підтверджують шлюб і право на спадщину, зокрема свідоцтво про право на спадщину. Воно доводило, що до спадщини входять і невиплачені кошти, нараховані на виконання судових рішень.

Суд погодився із заявою та замінив померлу пенсіонерку її чоловіком. Тепер він може продовжити процедуру виконання рішення суду і вимагати виплати боргу.

Що робити спадкоємцям, якщо родич не отримав нараховану пенсію

Найважливіший висновок із цієї справи: смерть людини не припинила її майнове право на вже нараховані кошти. Водночас є важливий нюанс — суд не присудив чоловікові нових 174 000 гривень. Спадкоємець лише дістав можливість продовжити вимагати виконання рішення, яке вже було винесено на користь покійної пенсіонерки, а на це також може знадобитися чимало часу.

Практичний алгоритм для родини такий: оформити спадщину у нотаріуса та отримати свідоцтво про право на спадщину, в якому має бути зазначено, що до спадкової маси входять нараховані, але невиплачені кошти; подати до суду заяву про заміну стягувача (покійного) на спадкоємця у виконавчому провадженні; після ухвали суду продовжити виконавче провадження вже від свого імені.

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