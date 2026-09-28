Компенсацію за пошкоджене житло для військових тепер оформлюють за покроковою процедурою, однак не менш важливими є правила щодо службового житла — Кабмін постановою №1035 змінив порядок забезпечення військовослужбовців житловими приміщеннями, і тепер для заселення потрібен ордер, що діє лише 30 днів, а захист від виселення чітко прив'язаний до 20 років календарної вислуги.

19 серпня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1035 «Про внесення змін до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями». Документ набрав чинності 20 серпня і вносить зміни до базового Порядку, затвердженого постановою КМУ №1081 від 3 серпня 2006 року. Про це пише видання «Новини ветеранів». Хоча зміни стосуються службового — тимчасового — житла, вони прямо впливають на права тисяч військових, які живуть у службових квартирах чи гуртожитках при частинах.

Головні зміни: ордер, вислуга і правила заселення

Перше й найпомітніше нововведення — обов'язковий ордер на службове житло. Раніше для заселення часто вистачало рішення командира частини, погодженого з квартирно-експлуатаційною частиною. Тепер норма прямо вимагає спеціального ордера — документа, який діє лише 30 днів з моменту видачі. Військовослужбовець, який отримав право на житло, має реалізувати його оперативно: зволікання може призвести до втрати підстави для заселення.

Друга зміна — розширено коло органів, що ухвалюють рішення про статус службового житла. Якщо раніше це робив виконавчий орган районної, міської чи районної у місті ради, то тепер до переліку додали сільські та селищні ради. Для Києва та Севастополя зберігається окремий порядок через районні у місті ради. Для військових, які служать поза великими містами, це означає швидше вирішення житлового питання без зайвої бюрократії.

З'явилися й чіткі правила заселення. До цього Порядок практично не регулював побутові аспекти спільного проживання. Тепер прямо заборонено поселяти в одній кімнаті осіб різної статі, старших за 9 років, крім подружжя. Також враховано ситуації з тяжкими хронічними захворюваннями мешканців — щоб людей, яким за станом здоров'я потрібні окремі умови, не селили примусово разом.

Окремо уточнили критерій «20 років вислуги». Постанова прямо визначає, що йдеться саме про календарну вислугу — фактично відслужений час, без пільгового чи прискореного обчислення. Це ключовий критерій захисту від виселення зі службового житла без надання іншого житла чи грошової компенсації.

Що робити військовослужбовцю вже зараз

Раніше розмите формулювання «20 років вислуги» відкривало простір для довільного трактування: частина командування рахувала вислугу з пільговим коефіцієнтом, інші — ні. Це створювало правову невизначеність саме тоді, коли людина найбільше потребує захисту — під час звільнення зі служби чи спроби виселення. Тепер критерій прописано як календарний, і це дає військовим чітку нормативну опору для захисту прав.

Якщо очікуєте службове житло — перевірте, що вам видали саме ордер, а не усне рішення командира.

Якщо ордер видано — не зволікайте із заселенням: документ діє лише 30 днів.

Якщо загрожує виселення після 20 років служби — переконайтеся, що вислугу рахують за календарним принципом, а не з пільговим коефіцієнтом.

Якщо у родині виникла ситуація спільного проживання, що суперечить новим правилам, — звертайтеся до командування або оскаржуйте її.

Повний перелік змін має з'явитися у зведеній редакції Порядку на порталах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

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