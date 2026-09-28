«Киевстар» прекращает набор новых клиентов на специальное предложение «Бизнес-старт» — с 29 сентября скидка 35% для корпоративных абонентов перестанет быть доступной для подключения. Кто успел её оформить и какую программу оператор запустит вместо неё — рассказываем в материале.

Тарифы мобильной связи в Украине в очередной раз пересматривают: «Киевстар» предупредил корпоративных клиентов, что с 29 сентября закрывает специальное предложение «Бизнес-старт», которое давало новым бизнес-абонентам скидку 35% на первые полгода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт оператора. Предложение «Бизнес-старт» предназначалось для юридических лиц и ФЛП, которые впервые подключали бизнес-тарифы компании, и предусматривало фиксированную скидку на ежемесячную абонентскую плату в течение первых шести месяцев обслуживания.

В сентябре 2026 года по акционным условиям «Бизнес-старт» корпоративные пользователи платили такие суммы:

«На связи» — 260 грн/мес. вместо 400 грн;

«На связи Безлим» — 390 грн/мес. вместо 600 грн;

«На связи Безлим+» — 650 грн/мес. вместо 1000 грн.

Скидку 35% на первые шесть месяцев предоставляли исключительно новым клиентам — юридическим лицам или ФЛП, которые ещё не пользовались бизнес-тарифами оператора. Как уточнили в компании, скидка начинала действовать с первого месяца.

С 29 сентября набор на «Бизнес-старт» прекращается. Корпоративные абоненты, которые уже успели подключить акционную скидку, могут пользоваться ею в дальнейшем — до завершения срока действия своего акционного периода. Вместо этого «Киевстар» запускает новую программу под названием «Покупай больше».

Причину изменений в операторе объясняют тем, что запросы рынка систематически меняются, поэтому условия обслуживания клиентов должны адаптироваться к новым реалиям. Компания заявляет, что проанализировала потребности корпоративных абонентов и разработала другой механизм поддержки: по программе «Покупай больше» клиентам обещают скидку на ежемесячную абонплату за каждый подключённый номер.

Что делать бизнес-клиентам

Действующим абонентам, которые уже подключили «Бизнес-старт», ничего делать не нужно — их скидка сохраняется до конца акционного периода. Новые корпоративные клиенты, которые хотели оформить скидку 35%, с 29 сентября уже не смогут сделать это по старой программе — стоит дождаться условий «Покупай больше» или обратиться к менеджеру компании за деталями перехода.

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