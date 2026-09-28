«Київстар» припиняє набір нових клієнтів на спеціальну пропозицію «Бізнес-старт» — з 29 вересня знижка 35% для корпоративних абонентів перестане бути доступною для підключення. Хто встиг її оформити і яку програму оператор запустить натомість — розповідаємо в матеріалі.

Тарифи мобільного зв'язку в Україні вкотре переглядають: «Київстар» попередив корпоративних клієнтів, що з 29 вересня закриває спеціальну пропозицію «Бізнес-старт», яка давала новим бізнес-абонентам знижку 35% на перші пів року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт оператора. Пропозиція «Бізнес-старт» призначалася для юридичних осіб та ФОП, які вперше підключали бізнес-тарифи компанії, і передбачала фіксовану знижку на щомісячну абонентську плату протягом перших шести місяців обслуговування.

У вересні 2026 року за акційними умовами «Бізнес-старт» корпоративні користувачі платили такі суми:

«На зв'язку» — 260 грн/міс. замість 400 грн;

«На зв'язку Безлім» — 390 грн/міс. замість 600 грн;

«На зв'язку Безлім+» — 650 грн/міс. замість 1000 грн.

Знижку 35% на перші шість місяців надавали винятково новим клієнтам — юридичним особам або ФОП, які ще не користувалися бізнес-тарифами оператора. Як уточнили в компанії, знижка починала діяти з першого місяця.

Із 29 вересня набір на «Бізнес-старт» припиняється. Корпоративні абоненти, які вже встигли підключити акційну знижку, можуть користуватися нею надалі — до завершення строку дії свого акційного періоду. Натомість «Київстар» запускає нову програму під назвою «Купуй більше».

Причину змін в операторі пояснюють тим, що запити ринку систематично змінюються, тож умови обслуговування клієнтів мусять адаптуватися до нових реалій. Компанія заявляє, що проаналізувала потреби корпоративних абонентів і розробила інший механізм підтримки: за програмою «Купуй більше» клієнтам обіцяють знижку на щомісячну абонплату за кожен підключений номер.

Що робити бізнес-клієнтам

Чинним абонентам, які вже підключили «Бізнес-старт», нічого робити не потрібно — їхня знижка зберігається до кінця акційного періоду. Нові корпоративні клієнти, які хотіли оформити 35% знижку, з 29 вересня вже не зможуть цього зробити за старою програмою — варто дочекатися умов «Купуй більше» або звернутися до менеджера компанії за деталями переходу.

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