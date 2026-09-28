Ризики дефіциту в Київській області зросли після того, як російська армія влучила по виробничому майданчику Coca-Cola на Київщині, — напій почав стрімко зникати з полиць супермаркетів, а бізнес у відповідь вивозить продукцію на склади в Європі.

Дефіцит продуктів у Київській області після російських атак знову став темою для тривоги — тепер через удар по виробничому майданчику Coca-Cola. Ворог поцілив по підприємству компанії на Київщині, і напій почав стрімко зникати з полиць магазинів.

Найпомітніше це виявилося в Києві. Як повідомляє «Інформатор Київ», Coca-Cola швидко зникла з прилавків «Сільпо» та «Велмарт» саме після влучання у завод. У торговельних мережах підтвердили проблему й почали терміново шукати альтернативні джерела постачання.

За даними «Економічної правди», після удару по заводу Coca-Cola на Київщині виникли ризики дефіциту напоїв. Однак вихід знайшли оперативно: як з'ясували OBOZ.UA та UkrMedia, мережі АТБ і «Сільпо» почали завозити продукцію з Румунії, тож повністю напій із магазинів не зникне.

Паралельно український бізнес переводить товарні запаси за кордон. Як пише OBOZ.UA, компанії почали вивозити готову продукцію на склади в Європі, щоб захиститися від подальших російських ударів по логістиці: запас тримають у європейських хабах і можуть швидко повертати його на український ринок за потреби.

Ці побоювання мають підстави. Як повідомляло NV, логістичний оператор Berger Cargo після російських атак втратив майже половину власних складів, а збитки перевищили 65 млн грн. Саме тому бізнес тепер не покладається лише на внутрішні потужності й дублює запаси за кордоном.

Що буде з полицями найближчим часом

Ризики дефіциту в Київській області поступово знижуються: імпортні партії напою вже прямують до мереж, тож повного зникнення Coca-Cola з прилавків не очікують. Проте в короткостроковій перспективі можливі тимчасові перебої з окремими позиціями та зростання ціни — через дорожчу логістику і позапланові витрати на доставку з Європи.

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