Банки могут заблокировать карту не только за переводы свыше 400 тысяч гривен. Финансовый мониторинг работает по риск-ориентированному принципу, поэтому под проверку может попасть любая подозрительная операция.

Переводы на карту в Украине проверяются банками не только по размеру суммы. Хотя в законодательстве определён пороговый предел в 400 тысяч гривен, любую подозрительную операцию финучреждение вправе заблокировать и исследовать даже на минимальную сумму. Об этом пишет «24 канал».

В законодательстве Украины действительно существует понятие пороговой финансовой операции. По общему правилу к ней относится операция на сумму от 400 тысяч гривен, но лишь при наличии хотя бы одного из определённых законом признаков.

Существует ли сумма, после которой банк начинает проверку

Речь, в частности, об операциях с участием лиц из государств или юрисдикций с повышенными рисками, политически значимых лиц и других случаях, предусмотренных законом. Поэтому утверждение, что «банк проверяет все переводы свыше 400 тысяч гривен», некорректно — сама сумма не делает платёж автоматически подозрительным.

В то же время финансовый мониторинг не ограничивается операциями от 400 тысяч гривен. Подозрительной считается операция или попытка её проведения, если банк имеет подозрение или достаточные основания считать, что средства могут быть результатом преступной деятельности.

Итак, перевод на 20 тысяч гривен теоретически тоже может вызвать запрос банка, если он не соответствует привычному финансовому поведению клиента или имеет иные рисковые признаки. Нет универсальной суммы вроде «до 100 тысяч гривен можно переводить без проверки».

Что банк может попросить объяснить

Если операция вызывает вопросы, банк может обратиться к клиенту за дополнительной информацией или документами. В частности, финучреждение может попросить объяснить происхождение средств и экономический смысл операции. Это касается ситуаций, когда на счёт регулярно поступают значительные суммы, не соответствующие привычному профилю клиента, или когда происходит резкая смена характера операций.

Важно не путать финмониторинг с правилами сопровождения платежа. Для платёжных операций на сумму менее 30 тысяч гривен, при отсутствии признаков связанности, закон предусматривает упрощённые требования. Для больших платежей действуют более широкие требования к информации о плательщике и получателе.

Как подтвердить источник средств

Для обычного клиента главное — иметь возможность объяснить происхождение средств, если банк задаст соответствующий вопрос. Например, в случае получения денег от продажи имущества, займа, наследства, подарка или иного законного источника подтвердить это можно соответствующими документами.

Сам запрос банка ещё не означает, что клиент нарушил закон — финмониторинг анализирует операции и сопоставляет их с доступной информацией о клиенте. Поэтому 30 тысяч и 400 тысяч гривен — это разные законодательные пороги, и ни один из них не означает автоматической блокировки или проверки каждого перевода.

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