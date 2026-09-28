Мобилизация в Украине: с 18 октября меняются критерии бронирования работников аграрного сектора — требования к площади земли и доходу существенно смягчают.

Бронирование и отсрочки от мобилизации в Украине снова меняются: с 18 октября вступают в силу новые критерии определения критически важных предприятий аграрного сектора. Как сообщает ТСН, соответствующий приказ Минагрополитики от 2 сентября зарегистрировали в Минюсте под №1210/46604.

Ключевое изменение — смягчение требований. Минимальную площадь обрабатываемых земель снизили в пять раз — с 1000 до 200 гектаров, а порог годового чистого дохода от продажи продукции урезали вдвое — с 40 до 20 миллионов гривен. Для получения статуса критического объекта теперь достаточно соответствовать как минимум двум критериям из трех.

Кто сможет забронировать работников по новым правилам

Чтобы агропредприятие признали критически важным, нужно подтвердить от 200 га угодий в обработке, или от 50 га многолетних насаждений, или годовой доход не менее 20 млн грн. Второй критерий — работа по соответствующим КВЭДам: выращивание, переработка, сбыт, производство пищевых продуктов, удобрений, пестицидов, ветпрепаратов и сельхозтехники. Третий — нахождение предприятия в сфере управления Минагрополитики.

Изменения также охватили лесное и рыбное хозяйство, мелиорацию и геодезию. Лесное предприятие получит статус при наличии от 2500 га лесных земель в постоянном пользовании, либо при штате от 10 работников и годовом обороте от 10 млн грн. В рыбоводстве ориентируются на использование от 60% лимитов водных биоресурсов или производство рыбной продукции от 10 тонн.

Когда и как подавать документы

Алгоритм подачи документов не изменится — процесс и дальше будет проходить через Государственный аграрный реестр (ГАР). Но с 17 октября обработкой заявок вместо Минэкономики займутся специалисты Минагрополитики, а с 10 до 18 октября возможна техническая пауза в приеме заявок.

Аграриям советуют проверить сроки действия текущего статуса критичности. Если он истекает в октябре или в начале ноября, документы стоит подать до 9 октября включительно. Если же статус завершается во второй половине ноября или позже — заявку подают уже после 17 октября по обновленной процедуре.

Забронированный работник получает отсрочку от мобилизации с момента внесения сведений, однако это не отменяет уже отправленные повестки. Напомним: с мая действует зарплатный порог для бронирования на уровне трех минимальных зарплат — 25 941 грн, который в 2027 году может вырасти примерно до 28 638 грн.

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