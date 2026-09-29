Ринок приватних будинків в Україні за рік помітно змінився: вартість житла зросла у більшості регіонів. Аналітики DIM.RIA порахували середні ціни — де найдорожчі будинки та наскільки вони подорожчали.

Житловий ваучер для переселенців в Україні — тема державної підтримки, тоді як комерційний ринок приватних будинків за рік помітно змінився. У вересні 2026 року вартість житла зросла у більшості регіонів країни. Про це свідчить аналітика маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

Де найдорожчі приватні будинки

Найдорожчим регіоном лишається Київ, де середня повна вартість приватного будинку становить 280 тис. доларів, а квадратний метр обходиться приблизно в 1 389 доларів. Наступні за ціною — Київська область із середнім показником 150 тис. доларів та Закарпатська область, де за будинок у середньому просять 136 тис. доларів.

У Львівській області приватний будинок за рік подорожчав на 28% — тепер його середня вартість сягає 119 тис. доларів. Квадратний метр тут коштує в середньому 883 долари. Регіон увійшов до переліку областей, де середня ціна об'єкта перевищує 100 тис. доларів.

Більше 100 тис. доларів у середньому просять також за будинки в Івано-Франківській області (110 тис. доларів) та Одеській області (105 тис. доларів). У підсумку аналітики констатують: за рік приватні будинки подорожчали у більшості регіонів України.

Де найшвидше зростає попит

Разом із цінами зростає й зацікавленість покупців. На Львівщині у вересні попит на приватні будинки був на 14% вищим, ніж у відповідний період 2025 року. Найбільше зростання попиту серед регіонів зафіксували у Полтавській області — одразу на 30%.

У Запорізькій області показник зріс на 23%, у Хмельницькій — на 20%, у Чернівецькій — на 17%, а в Закарпатській — на 15%. Відтак інтерес до приватних будинків підвищується не лише на заході країни, а й у центральних і південних областях.

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