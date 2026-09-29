Рынок частных домов в Украине за год заметно изменился: стоимость жилья выросла в большинстве регионов. Аналитики DIM.RIA посчитали средние цены — где самые дорогие дома и насколько они подорожали.

Жилищный ваучер для переселенцев в Украине — тема государственной поддержки, тогда как коммерческий рынок частных домов за год заметно изменился. В сентябре 2026 года стоимость жилья выросла в большинстве регионов страны. Об этом свидетельствует аналитика маркетплейса недвижимости DIM.RIA.

Где самые дорогие частные дома

Самым дорогим регионом остается Киев, где средняя полная стоимость частного дома составляет 280 тыс. долларов, а квадратный метр обходится примерно в 1 389 долларов. Следующие по цене — Киевская область со средним показателем 150 тыс. долларов и Закарпатская область, где за дом в среднем просят 136 тыс. долларов.

Во Львовской области частный дом за год подорожал на 28% — теперь его средняя стоимость достигает 119 тыс. долларов. Квадратный метр здесь стоит в среднем 883 доллара. Регион вошел в перечень областей, где средняя цена объекта превышает 100 тыс. долларов.

Более 100 тыс. долларов в среднем просят также за дома в Ивано-Франковской области (110 тыс. долларов) и Одесской области (105 тыс. долларов). В итоге аналитики констатируют: за год частные дома подорожали в большинстве регионов Украины.

Где быстрее всего растет спрос

Вместе с ценами растет и заинтересованность покупателей. Во Львовской области в сентябре спрос на частные дома был на 14% выше, чем в аналогичный период 2025 года. Наибольший рост спроса среди регионов зафиксировали в Полтавской области — сразу на 30%.

В Запорожской области показатель вырос на 23%, в Хмельницкой — на 20%, в Черновицкой — на 17%, а в Закарпатской — на 15%. Таким образом, интерес к частным домам повышается не только на западе страны, но и в центральных и южных областях.

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