Мобилизация в Украине продолжается — и даже мужчины, имеющие законное право на отсрочку, могут неожиданно оказаться в розыске ТЦК. Адвокаты объяснили, почему возникает «окно неопределенности» и как в него не попасть.

Мобилизация в Украине и правила ТЦК снова напомнили о себе — на этот раз адвокаты объяснили, почему мужчина с действующей отсрочкой может внезапно оказаться в розыске.

Как сообщает ТСН со ссылкой на «Телеграф», военнообязанные с правом на отсрочку могут попасть в розыск из-за непройденного или просроченного осмотра военно-врачебной комиссии (ВВК). Обычно это происходит в промежуток, когда срок предыдущего бронирования уже закончился, а новое предприятие еще не успело оформить.

Проблема возникла после майских изменений правительства в правилах бронирования. Компании, имеющие статус критически важных, теперь сохраняют его только до 1 сентября. До этой даты им нужно снова подтвердить статус и заново оформить отсрочку для сотрудников. Пока документы переоформляют, возникает опасный период: старое бронирование уже завершилось, а новое еще не действует.

В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уверяют, что закон не предусматривает объявления в розыск только из-за отсутствия заключения ВВК. В то же время адвокат Ростислав Кравец утверждает, что на практике военкоматы используют для этого гораздо более широкий перечень причин.

«Розыск — это исключительное требование ТЦК, чтобы человек туда явился. Основанием может быть что угодно: уточнение данных, непройденная ВВК, несвоевременное сообщение о смене места регистрации, приобретение инвалидности, рождение детей или развод. То есть все что угодно», — пояснил Кравец.

Подтверждает такие случаи и адвокат компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко. Она привела пример, когда предприятие временно потеряло статус критического, а во время повторного оформления документов часть сотрудников оказалась в розыске из-за неактуальных результатов ВВК.

Отдельный риск связан со сроками подачи заявки. По словам Анищенко, официально бронирование через портал «Дия» должно занимать три дня, но на практике процесс растягивается до недели. Если именно в этот период ТЦК внесет в систему информацию о розыске, электронную заявку на бронирование автоматически отклонят.

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Самый надежный способ защититься — заранее проверить актуальность заключения ВВК еще до завершения срока бронирования. Если срок осмотра подходит к концу, его стоит пройти заранее, а не ждать, пока ТЦК внесет данные в реестр. Также следует проследить, чтобы работодатель вовремя подтвердил статус критичности и подал новую заявку — желательно с запасом в несколько дней, поскольку «Дия» может обрабатывать документы до недели.

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