Цены на лекарства в Украине уже заметно выросли, и, по прогнозу специалистов, импортные препараты будут дорожать и дальше из-за ударов РФ по фармскладам и производителям.

Цены на лекарства в Украине будут расти и дальше — глава правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида в эфире «Киев24» объяснил, почему импортные препараты в аптеках будут постепенно дорожать, несмотря на то что фармкомпании стараются максимально сдерживать цены.

По его словам, глобального дефицита лекарств пока не ожидается, поскольку украинская фармотрасль демонстрирует высокую устойчивость, а почти все отечественные производители и их препараты взаимозаменяемы. В то же время именно импортные лекарства, по прогнозу эксперта, будут дорожать в первую очередь.

Почему растут цены

Среди главных причин подорожания Комарида назвал колебания курса доллара и евро, которые напрямую влияют на закупку импортного сырья и готовых препаратов. К этому добавляются рост стоимости горюче-смазочных материалов и удорожание и изменение маршрутов доставки товаров в Украину.

«Мы не ожидаем глобального или значительного перебоя с поставками тех или иных препаратов, в том числе и отечественных», — отметил глава правления Европейской фармацевтической ассоциации.

Касательно импортных препаратов прогноз менее оптимистичен: «К сожалению для украинских пациентов, цена будет постепенно расти. И мы видим, согласно данным средств массовой информации, что подорожание лекарственных средств уже постепенно происходит… Лучше иметь возможность купить лекарства немного дороже, чем не иметь возможности купить их вообще».

Удары по фармлогистике

Россия в течение сентября систематически била по фармацевтической инфраструктуре. 3 сентября уничтожен логистический фармкомплекс компании «Биокон» в Киевской области площадью 45 тысяч квадратных метров, потери продукции превысили 15 миллиардов гривен — компания временно приостановила деятельность. В тот же день враг дважды атаковал склад израильского производителя Teva и полностью уничтожил склад сети «Аптека доброго дня».

8 сентября произошел повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года складу «Оптима-Фарм» на левом берегу Киева, 12–13 сентября обстрелы затронули склад Universal Logistic в Бориспольском районе, а 14 сентября атаковали склад дистрибьютора «БаДМ» в Хаджибейском районе Одессы. 23 сентября удар нанесли по заводу «Дарница» на Рембазе в Киеве.

На сколько уже выросли цены

По данным мониторинга СМИ, цены на лекарства в Украине выросли более чем на 10% с июля до середины сентября. Больше всего подорожали дешевые генерики «Дарницы» — «Анальгин» и «Цитрамон». Рост зафиксировали именно после ударов по фармлогистике, в частности по самому большому складу лекарств страны компании «Биокон», хотя участники рынка официально системного повышения цен не признают.

Напомним, 26 августа правительство изменило правила регулирования цен на лекарства и дало Министерству здравоохранения лишь три рабочих дня на реакцию, если задекларированная цена превысит допустимый уровень. Постановление сделало информацию о предельных ценах полностью открытой для граждан в Национальном каталоге.

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