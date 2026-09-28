Ціни на ліки в Україні вже помітно зросли й, за прогнозом фахівців, імпортні препарати дорожчатимуть і надалі через удари РФ по фармскладах та виробниках.

Ціни на ліки в Україні зростатимуть і далі — голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комарида в ефірі «Київ24» пояснив, чому імпортні препарати в аптеках поступово дорожчатимуть попри те, що фармкомпанії намагаються максимально стримувати ціни.

За його словами, глобального дефіциту ліків наразі не очікується, адже українська фармгалузь демонструє високу стійкість, а майже всі вітчизняні виробники та їхні препарати є взаємозамінними. Водночас саме імпортні ліки, за прогнозом експерта, дорожчатимуть у першу чергу.

Чому ростуть ціни

Серед головних причин подорожчання Комарида назвав коливання курсу долара й євро, які напряму впливають на закупівлю імпортної сировини та готових препаратів. До цього додаються зростання вартості пально-мастильних матеріалів і подорожчання та зміна маршрутів доставки товарів в Україну.

«Ми не очікуємо глобального або значного перебою з поставками тих чи інших препаратів, зокрема й вітчизняних», — зазначив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації.

Щодо імпортних препаратів прогноз менш оптимістичний: «На жаль для українських пацієнтів, ціна буде поступово зростати. І ми бачимо, згідно з даними засобів масової інформації, що подорожчання лікарських засобів уже поступово відбувається… Краще мати можливість купити ліки трохи дорожче, ніж не мати можливості купити їх узагалі».

Удари по фармлогістиці

Росія впродовж вересня систематично била по фармацевтичній інфраструктурі. 3 вересня знищено логістичний фармкомплекс компанії «Біокон» у Київській області площею 45 тисяч квадратних метрів, втрати продукції перевищили 15 мільярдів гривень — компанія тимчасово призупинила діяльність. Того ж дня ворог двічі атакував склад ізраїльського виробника Teva та повністю знищив склад мережі «Аптека доброго дня».

8 вересня стався повторний балістичний удар по вже зруйнованому восени 2025 року складу «Оптіма-Фарм» на лівому березі Києва, 12–13 вересня обстріли торкнулися складу Universal Logistic у Бориспільському районі, а 14 вересня атакували склад дистриб'ютора «БаДМ» у Хаджибейському районі Одеси. 23 вересня удар завдали по заводу «Дарниця» на Рембазі в Києві.

На скільки вже зросли ціни

За даними моніторингу ЗМІ, ціни на ліки в Україні зросли більш ніж на 10% з липня до середини вересня. Найбільше подорожчали дешеві генерики «Дарниці» — «Анальгін» і «Цитрамон». Зростання зафіксували саме після ударів по фармлогістиці, зокрема по найбільшому складу ліків країни компанії «Біокон», хоча учасники ринку офіційно системного підвищення цін не визнають.

Нагадаємо, 26 серпня уряд змінив правила регулювання цін на ліки і дав Міністерству охорони здоров'я лише три робочі дні на реакцію, якщо задекларована ціна перевищить дозволений рівень. Постанова зробила інформацію про граничні ціни повністю відкритою для громадян у Національному каталозі.

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