Мобілізація в Україні триває — і навіть чоловіки, які мають законне право на відстрочку, можуть несподівано опинитися в розшуку ТЦК. Адвокати пояснили, чому виникає «вікно невизначеності» і як у нього не втрапити.

Мобілізація в Україні та правила ТЦК знову нагадали про себе — цього разу адвокати пояснили, чому чоловік із чинною відстрочкою може раптом опинитися в розшуку.

Як повідомляє ТСН з посиланням на «Телеграф», військовозобов'язані з правом на відстрочку можуть потрапити в розшук через непройдений або прострочений огляд військово-лікарської комісії (ВЛК). Зазвичай так стається в проміжок, коли термін попереднього бронювання вже закінчився, а нове підприємство ще не встигло оформити.

Проблема виникла після травневих змін уряду в правилах бронювання. Компанії, які мають статус критично важливих, тепер зберігають його лише до 1 вересня. До цієї дати їм треба знову підтвердити статус і заново оформити відстрочку для працівників. Поки документи переоформлюють, і виникає небезпечний період: старе бронювання вже завершилося, а нове ще не діє.

У Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) запевняють, що закон не передбачає оголошення в розшук суто через відсутність висновку ВЛК. Водночас адвокат Ростислав Кравець стверджує, що на практиці військкомати використовують для цього значно ширший перелік причин.

«Розшук — це виключна вимога ТЦК, щоб людина туди з'явилася. Підставою може бути будь-що: уточнення даних, непройдена ВЛК, несвоєчасне повідомлення про зміну місця реєстрації, набуття інвалідності, народження дітей чи розлучення. Тобто все що завгодно», — пояснив Кравець.

Підтверджує такі випадки й адвокатка компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко. Вона навела приклад, коли підприємство тимчасово втратило статус критичного, а під час повторного оформлення документів частина працівників опинилася в розшуку через неактуальні результати ВЛК.

Окремий ризик пов'язаний із термінами подання заявки. За словами Аніщенко, офіційно бронювання через портал «Дія» має тривати три дні, але на практиці процес розтягується до тижня. Якщо саме в цей період ТЦК внесе в систему інформацію про розшук, електронну заявку на бронювання автоматично відхилять.

Як не потрапити в розшук: що радять юристи

Найнадійніший спосіб захиститися — завчасно перевірити актуальність висновку ВЛК ще до завершення терміну бронювання. Якщо строк огляду добігає кінця, його варто пройти заздалегідь, а не чекати, поки ТЦК внесе дані до реєстру. Також слід простежити, щоб роботодавець вчасно підтвердив статус критичності й подав нову заявку — бажано із запасом у кілька днів, оскільки «Дія» може обробляти документи до тижня.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: адвокат пояснив, чи мають право утримувати у ТЦК.

Також Politeka повідомляла, мобілізація: юрист пояснив, чи скасовується відстрочка по догляду за батьками після одруження.