Начало отопительного сезона 2026 в Киевской области зависит от погоды — тепло в дома поступит после того, как среднесуточная температура трое суток подряд продержится на уровне +8 °C или ниже. Город уже подготовил большую часть инфраструктуры: работают когенерационные установки, построены дизельные электростанции.

Подорожание продуктов в Киевской области уже ощутимо ударило по кошелькам, а впереди новый вызов — начало отопительного сезона 2026 в Киевской области. К нему готовятся заранее: большую часть запланированных работ уже выполнили, часть объектов завершили на 90% и более.

Прошлая зима была одной из самых сложных: российские удары по энергетической и тепловой инфраструктуре оставляли отдельные дома без отопления более чем на неделю. Из-за сильных морозов перемерзали системы и теплоноситель, а повреждения теплосетей замедляли восстановление теплоснабжения. Поэтому в этом году основной акцент сделали на резервных источниках тепла и электроэнергии.

Ключевое направление работы — когенерационные установки, которые одновременно производят электроэнергию и тепло. Их можно размещать ближе к районам, которые они обеспечивают. До конца 2026 года город планирует создать 200 МВт когенерационных мощностей; сейчас 57,6 МВт электрической мощности уже выдается в общую энергосистему Украины.

Отдельное направление — защита системы водоснабжения от перебоев со светом. Для этого создают 40 МВт резервной генерации: уже построены три дизельные электростанции общей мощностью 16,7 МВт, остальное достроят до конца года. Для замещения мощностей столичных ТЭЦ нужно около 2,1 ГВт — город уже законтрактовал оборудование и начал работы на объектах суммарной мощностью более 1000 МВт.

Еще один предохранитель — парк мобильных котельных. Их можно быстро доставить к конкретному объекту, если из-за повреждения сети или котельной дом останется без тепла. Параллельно над объектами мощностью 564 МВт работает Агентство восстановления.

Когда ждать тепло в домах

Единой даты, когда отопление одновременно включают во всех городах Украины, нет — решение принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на погоду. Согласно постановлению Кабмина №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток со среднесуточной температурой +8 °C или ниже. Поэтому начало отопительного сезона 2026 в Киевской области определит именно погода. Коммунальщики уже проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы.

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