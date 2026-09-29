Початок опалювального сезону 2026 у Київській області залежить від погоди — тепло в домівки почне надходити після того, як середньодобова температура три доби поспіль протримається на рівні +8 °C або нижче. Місто вже підготувало більшу частину інфраструктури: працюють когенераційні установки, зведено дизельні електростанції.

Подорожчання продуктів у Київській області вже відчутно вдарило по гаманцях, а попереду новий виклик — початок опалювального сезону 2026 у Київській області. До нього готуються заздалегідь: більшу частину запланованих робіт уже виконали, частину об'єктів завершили на 90% і більше.

Минула зима була однією з найскладніших: російські удари по енергетичній і тепловій інфраструктурі залишали окремі будинки без опалення понад тиждень. Через сильні морози перемерзали системи й теплоносій, а пошкодження тепломереж уповільнювали відновлення теплопостачання. Тому цьогоріч основний акцент зробили на резервних джерелах тепла та електроенергії.

Ключовий напрям роботи — когенераційні установки, які одночасно виробляють електроенергію і тепло. Їх можна розміщувати ближче до районів, які вони забезпечують. До кінця 2026 року місто планує створити 200 МВт когенераційних потужностей; наразі 57,6 МВт електричної потужності вже видається в загальну енергосистему України.

Окремий напрям — захист системи водопостачання від перебоїв зі світлом. Для цього створюють 40 МВт резервної генерації: вже побудовано три дизельні електростанції загальною потужністю 16,7 МВт, решту добудують до кінця року. Для заміщення потужностей столичних ТЕЦ потрібно близько 2,1 ГВт — місто вже законтрактувало обладнання і почало роботи на об'єктах сумарною потужністю понад 1000 МВт.

Ще один запобіжник — парк мобільних котелень. Їх можна швидко довезти до конкретного об'єкта, якщо через пошкодження мережі чи котельні будинок залишиться без тепла. Паралельно над об'єктами потужністю 564 МВт працює Агентство відновлення.

Коли чекати тепло в домівках

Єдиної дати, коли опалення одночасно вмикають у всіх містах України, немає — рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на погоду. За постановою Кабміну №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб із середньодобовою температурою +8 °C або нижче. Тому початок опалювального сезону 2026 у Київській області визначить саме погода. Комунальники вже перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, дитсадки та лікарні.

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