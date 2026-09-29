Передача своей банковской карты с преступной целью может обернуться штрафом, а организация «дроп-схем» — до 8 лет тюрьмы. Рассказываем, какие наказания предусматривает законопроект №16013 и грозит ли тюрьма тем, кто просто одолжил карту родственнику.

Переводы на банковскую карту в Украине теперь могут стать предметом уголовной ответственности: Верховная Рада приняла за основу законопроект №16013, который вводит до 8 лет тюрьмы за передачу и покупку банковских карт для преступных «дроп-схем».

15 сентября 2026 года парламент поддержал президентский законопроект за основу 299 голосами «за» и сократил сроки подготовки ко второму чтению. Сегодня документ, по данным карточки Верховной Рады, имеет статус «готовится ко второму чтению», то есть еще не стал законом.

Какие наказания предусматривает новая статья 200¹ УК

Главная новация — дополнение Уголовного кодекса статьей 200¹. Она наказывает передачу, получение, приобретение, хранение или иное приобретение платежных инструментов, доступа к счетам или электронным кошелькам с целью мошенничества.

За передачу собственной карты с преступной целью предусмотрен штраф от 5100 до 17 000 гривен. Значительно строже будут наказывать тех, кто покупает, хранит или продает чужие платежные инструменты: за повторность или действия в составе организованной группы грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Грозит ли тюрьма за одолженную карту родственнику

Ключевым в новой норме является словосочетание «с целью». Просто передать банковскую карту родственнику, чтобы тот снял наличные или совершил покупку, — не преступление. Ответственность наступает лишь тогда, когда человек осознает, что карту, SIM-карту или доступ к приложению используют для сокрытия средств, полученных преступным путем.

Следствию придется доказывать умысел и цель такой передачи: переписка, договоренности об оплате, характер и объем транзакций станут главными доказательствами в уголовных производствах.

Законопроект также расширяет ответственность и на юридических лиц, если правонарушение совершено уполномоченными лицами в их интересах, и меняет правила подследственности таких дел. Об этом рассказал адвокат Александр Чернуха в колонке для РБК-Украина.

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