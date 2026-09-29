Передача своєї банківської картки зі злочинною метою може обернутися штрафом, а організація «дроп-схем» — до 8 років тюрми. Розповідаємо, які покарання передбачає законопроєкт №16013 та чи загрожує в'язниця тим, хто просто позичив картку родичу.

Перекази на банківську картку в Україні тепер можуть стати предметом кримінальної відповідальності: Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №16013, який вводить до 8 років в'язниці за передачу та купівлю банківських карток для злочинних «дроп-схем».

15 вересня 2026 року парламент підтримав президентський законопроєкт за основу 299 голосами «за» та скоротив строки підготовки до другого читання. Сьогодні документ, за даними картки Верховної Ради, має статус «готується на друге читання», тобто ще не став законом.

Які покарання передбачає нова стаття 200¹ КК

Головна новація — доповнення Кримінального кодексу статтею 200¹. Вона карає передачу, одержання, придбання, зберігання чи інше набуття платіжних інструментів, доступу до рахунків або електронних гаманців з метою шахрайства.

За передачу власної картки зі злочинною метою передбачено штраф від 5100 до 17 000 гривень. Значно суворіше каратимуть тих, хто купує, зберігає чи продає чужі платіжні інструменти: за повторність або дії у складі організованої групи загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Чи загрожує в'язниця за позичену картку родичу

Ключовим у новій нормі є словосполучення «з метою». Просто передати банківську картку родичу, щоб той зняв готівку або здійснив покупку, — не злочин. Відповідальність настає лише тоді, коли особа усвідомлює, що картку, SIM-карту чи доступ до застосунку використають для приховування коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідству доведеться доводити умисел і мету такої передачі: листування, домовленості про оплату, характер та обсяг транзакцій стануть головними доказами в кримінальних провадженнях.

Законопроєкт також розширює відповідальність і на юридичних осіб, якщо правопорушення вчинене уповноваженими особами в їхніх інтересах, та змінює правила підслідності таких справ. Про це розповів адвокат Олександр Чорнуха у колонці для РБК-Україна.

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