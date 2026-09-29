Правительство сохранило льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта — фактически до конца отопительного сезона.

Цена на газ для населения в Украине остается без изменений — Кабинет министров продлил действие льготного тарифа до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона. Об этом 28 сентября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает «Информатор».

Решение правительства зафиксировало цены на газ и для населения, и для производителей тепла. Как написал премьер в собственном Telegram-канале, сохранение льготных цен будет действовать до завершения нынешнего отопительного сезона. Решение приняли в условиях моратория на повышение тарифов, который парламент ввел на время военного положения.

«Правительство совместно с другими органами власти работает над усовершенствованием системы тарифной политики и введением справедливого и прозрачного тарифообразования с одновременным увеличением адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается», — написал Сергей Корецкий. Он добавил, что решение принято во исполнение обязательств перед международными партнерами.

Оплата газоснабжения для 98% домохозяйств остается зафиксированной как минимум до 30 апреля. Цены на газ сейчас — один из немногих коммунальных платежей, которые не растут, несмотря на общее подорожание. Параллельно правительство работает над долгосрочной реформой тарифообразования, которая должна сделать систему прозрачнее и усилить поддержку наиболее уязвимых потребителей.

Что изменится для потребителей

Даже при фиксированной цене на газ украинцам стоит обратить внимание на технические изменения в оплате. С 1 октября меняется формат квитанций: операторы газораспределения переходят на единый шаблон НКРЭКУ, который объединяет поставку и распределение в один счет.

Изменились и правила передачи показаний счетчиков — приоритет отдали цифровым методам. За несвоевременную передачу данных потребителю могут начислить долг по средним показателям, поэтому показания стоит передавать вовремя, даже если сам тариф неизменен.

Дополнительно Кабмин снизил тариф на газ для производителей электроэнергии в прифронтовых регионах. Для них ввели специальную льготную цену, чтобы гарантировать стабильную работу энергосистемы в течение отопительного сезона.

Ранее Politeka сообщала, подорожание воды в Харькове с октября вырастет в 2,8 раза — до 69,24 грн за кубометр.

Также Politeka сообщала, тариф на воду в Киеве — 63,79 грн за кубометр — платежки пересчитали.

Как сообщала Politeka, свет по 2,64 грн вместо 4,32 грн: кому снизят тариф вдвое с октября.