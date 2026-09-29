Мошенники могут за считанные минуты перевыпустить SIM-карту без ведома владельца и получить полный контроль над банковскими картами, аккаунтами и средствами. В полиции рассказали, как работает схема и как защититься.

Если мошенники перевыпустили SIM-карту без вашего ведома, они получают полный контроль над номером телефона. Это открывает им доступ к банковским картам, электронным кабинетам и личным данным. Об опасности предупреждают в полиции Полтавской области.

Как работает схема перевыпуска

Для кражи данных злоумышленники используют социальную инженерию, создают фишинговые сайты и делают намеренные звонки на разные номера, чтобы заставить жертву выполнить нужные действия. Сами звонки используют и для подтверждения перевыпуска карты у оператора.

Чаще всего мошенники звонят якобы от имени мобильного оператора и требуют назвать код из SMS или личные данные. Правоохранители подчеркивают: представители оператора никогда не просят коды или конфиденциальную информацию.

Как защитить банковские карты

Первый шаг — запретить удаленный перевыпуск SIM-карты. Эту функцию включают в настройках мобильного оператора или через контакт-центр. После этого карту перевыпускают только лично в офисе, подтверждая личность документами.

Для банковских операций советуют завести отдельный номер, который не публикуют в открытых источниках. Дополнительная защита — переход на контрактное обслуживание или привязка предоплаченного номера к паспорту.

Что делать, если номер украли

Немедленно сообщите мобильному оператору через службу поддержки и заблокируйте номер. Если есть подозрение, что мошенники добрались до банковских карт, свяжитесь с банком и заблокируйте карты и онлайн-доступ, а также смените пароли.

О преступлении следует сообщить в киберполицию. Напомним, в Украине предлагают ввести уголовную ответственность за передачу мошенникам данных банковских карт и доступа к онлайн-банкингу — со штрафом от 5 000 до 17 000 гривен, а за скупку карт или вербовку — до 51 000 гривен штрафа или ограничение свободы не менее чем на 2 года.