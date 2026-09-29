Мобилизация в Украине продолжается, и военнообязанные, имеющие право на отсрочку, могут оформить ее через ЦНАП даже без приложения «Резерв+» — юристы объяснили, какие документы для этого нужны.

Правила отсрочки от мобилизации стали проще: оформить освобождение от призыва теперь можно через ЦНАП, даже если нет приложения «Резерв+» или банковского счета. Юристы Юрий Айвазян и Владислав Дерій на портале Uristy.ua объяснили, как именно это сделать.

Мобилизация в Украине не отменяет право на отсрочку: тем, у кого есть законные основания, достаточно сгенерировать военно-учетный документ в «Дії», распечатать его на обычной бумаге и прийти в любой ЦНАП. Место регистрации значения не имеет.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, согласно пункту 9 постановления правительства №559 от 16 мая 2024 года, распечатка с четким QR-кодом имеет статус полноценного юридического документа. Специалисты ЦНАП самостоятельно направят заявление в комиссию того ТЦК, за которым закреплен человек.

Какие документы нужны

В ЦНАП следует взять базовый пакет: паспорт, идентификационный код, электронную выписку из «Дії» и документы, подтверждающие право на отсрочку.

Если основанием является уход за отцом со второй группой инвалидности, проще всего ссылаться на пункт 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизации». Тогда не нужны заключения врачебно-консультативной комиссии или оформление ухода — достаточно свидетельства о рождении сына, документов об инвалидности отца и указания, что других родственников, способных обеспечить уход, нет. А вот отсрочка из-за постоянного ухода (пункт 9) требует еще и официальный документ, который юридически подтверждает такой уход.

Паспорт-книжечка старого образца тоже не помеха: согласно постановлению №1202 от 21 октября 2022 года он остается действительным, даже если срок вклеивания новой фотографии истек после начала полномасштабного вторжения.

Наличие полицейского розыска от ТЦК за нарушение правил учета не запрещает подавать заявление на отсрочку. Пока комиссия рассматривает документы, человека не могут мобилизовать — это гарантирует пункт 60 Порядка №560. Однако само по себе заявление не отменяет розыск: чтобы сняться с него, нужно письменно обратиться в военкомат.

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