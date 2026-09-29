Мобілізація в Україні триває, і військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, можуть оформити її через ЦНАП навіть без застосунку «Резерв+» — юристи пояснили, які документи для цього потрібні.

Правила відстрочки від мобілізації стали простішими: оформити звільнення від призову тепер можна через ЦНАП, навіть якщо немає застосунку «Резерв+» чи банківського рахунку. Юристи Юрій Айвазян і Владислав Дерій на порталі Uristy.ua пояснили, як саме це зробити.

Мобілізація в Україні не скасовує права на відстрочку: тим, хто має законні підстави, достатньо згенерувати військово-обліковий документ у «Дії», роздрукувати його на звичайному папері та прийти до будь-якого ЦНАП. Місце реєстрації значення не має.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, згідно з пунктом 9 постанови уряду №559 від 16 травня 2024 року, роздруківка із чітким QR-кодом має статус повноцінного юридичного документа. Спеціалісти ЦНАП самостійно скерують заяву до комісії того ТЦК, за яким закріплена людина.

Які документи потрібні

До ЦНАП слід узяти базовий пакет: паспорт, ідентифікаційний код, електронну виписку з «Дії» та документи, що підтверджують право на відстрочку.

Якщо підставою є догляд за батьком із другою групою інвалідності, найпростіше посилатись на пункт 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізацію». Тоді не потрібні висновки лікарсько-консультативної комісії чи оформлення догляду — вистачить свідоцтва про народження сина, документів про інвалідність батька та вказівки, що інших родичів, здатних забезпечити догляд, немає. А от відстрочка через постійний догляд (пункт 9) вимагає ще й офіційний документ, який юридично підтверджує такий догляд.

Паспорт-книжечка старого зразка теж не перешкода: згідно з постановою №1202 від 21 жовтня 2022 року він лишається чинним, навіть якщо термін вклеювання нової фотографії сплив після початку повномасштабного вторгнення.

Наявність поліцейського розшуку від ТЦК за порушення правил обліку не забороняє подавати заяву на відстрочку. Поки комісія розглядає документи, людину не можуть мобілізувати — це гарантує пункт 60 Порядку №560. Однак сама по собі заява розшук не скасовує: щоб знятися з нього, треба письмово звернутися до військкомату.

Раніше Politeka повідомляла, відстрочка від мобілізації: як переоформити через ЦНАП.

Також Politeka повідомляла, мобілізація з 1 жовтня: що зміниться для військових з відстрочками та бронюванням.