Водительские права, выданные впервые, действуют всего два года, однако во время военного положения действует особое правило: ездить с просроченным документом разрешено. Юрист объяснила, кому и когда все же стоит обменять удостоверение.

Временные водительские права — документ, который выдают новичкам на два года. В мирное время по истечении этого срока обмен обязателен, но военное положение изменило правила.

Основанием служит постановление Кабинета Министров Украины №184, регулирующее работу системы управления в условиях военного положения. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Дина Дрыжакова.

Можно ли ездить с просроченными правами

Лицам с временным удостоверением водителя разрешено управлять транспортом соответствующей категории весь период действия военного положения и еще один год после его прекращения или отмены. То есть срок, указанный на документе, при проверке фактически не учитывается.

Однако действует такое правило только на территории Украины. Если водитель планирует пользоваться водительскими правами за границей, их придется заменить на постоянные.

Когда можно обменять без экзаменов

Удостоверение меняют без сдачи дополнительных экзаменов, если за два года водитель совершил не более двух нарушений правил дорожного движения. Это условие действует независимо от того, сколько времени прошло после завершения двухлетнего срока.

Несмотря на четкую норму, на практике случаются попытки патрульных составить постановление по части 2 статьи 126 КУоАП — об управлении лицом, которое не имеет права управления. Такие постановления неправомерны и отменяются в судебном порядке со ссылкой на постановление №184.

Как оформить новое удостоверение

Постоянное удостоверение водителя действует 15 лет для категорий А и В, для остальных — меньше. Заказать его можно через Сервисный центр МВД, а онлайн заявление подается в приложении «Дія» или через Электронный кабинет водителя.

В «Дії» фото на новые права подтягивается автоматически из паспорта гражданина Украины или загранпаспорта, и изменить его уже невозможно. Тем, кто хочет, чтобы фото взяли со старого удостоверения водителя, стоит оформлять документ через Электронный кабинет водителя.

Юрист советует не откладывать плановый обмен даже несмотря на разрешение: так удастся избежать недоразумений при проверке документов на блокпостах или при выезде за границу.