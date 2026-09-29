Водійські права, видані вперше, діють лише два роки, проте під час воєнного стану діє особливе правило: їздити з простроченим документом дозволено. Юрист пояснила, кому і коли все ж варто обміняти посвідчення.

Тимчасові водійські права — документ, який видають новачкам на два роки. У мирний час після закінчення цього строку обмін обовʼязковий, але воєнний стан змінив правила.

Підставою є постанова Кабінету Міністрів України №184, яка регулює роботу системи управління в умовах воєнного стану. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка Діна Дрижакова.

Чи можна їздити з простроченими правами

Особам із тимчасовим посвідченням водія дозволено керувати транспортом відповідної категорії весь період дії воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування. Тобто строк, вказаний на документі, під час перевірки фактично не враховується.

Втім, діє таке правило лише на території України. Якщо водій планує користуватися водійськими правами за кордоном, їх доведеться замінити на постійні.

Коли можна обміняти без іспитів

Посвідчення змінюють без складання додаткових іспитів, якщо за два роки водій вчинив не більше ніж два порушення правил дорожнього руху. Ця умова діє незалежно від того, скільки часу минуло після завершення дворічного строку.

Попри чітку норму, на практиці трапляються спроби патрульних скласти постанову за частиною 2 статті 126 КУпАП — про керування особою, яка не має права керування. Такі постанови є протиправними і скасовуються в судовому порядку з посиланням на постанову №184.

Як оформити нове посвідчення

Постійне посвідчення водія діє 15 років для категорій А і В, для решти — менше. Замовити його можна через Сервісний центр МВС, а онлайн заява подається у застосунку «Дія» або через Електронний кабінет водія.

У «Дії» фото на нові права підтягується автоматично з паспорта громадянина України або закордонного паспорта, і змінити його вже неможливо. Тим, хто хоче, щоб фото взяли зі старого посвідчення водія, варто оформлювати документ через Електронний кабінет водія.

Юристка радить не відкладати плановий обмін навіть попри дозвіл: так вдасться уникнути непорозумінь під час перевірки документів на блокпостах або під час виїзду за кордон.