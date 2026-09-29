Налог на квартиру платят далеко не все владельцы — государство даёт льготу на часть площади, а начисления делает только на «лишние» квадратные метры. Рассказываем, кто именно должен заплатить, сколько стоит каждый метр и до какого срока нужно успеть.

Налог на квартиру касается не всех владельцев жилья — государство даёт льготу на часть площади, а начисления делает только на «лишние» квадратные метры.

По Налоговому кодексу, для квартиры бесплатными являются 60 квадратных метров, для жилого дома — 120 метров, а если человек владеет сразу разными типами недвижимости (и квартирой, и домом) — 180 квадратных метров. Всё, что сверх этих норм, подлежит налогообложению.

Кто и сколько должен платить

Ставку определяют местные советы, однако её верхний предел закреплён законом — не более 1,5% минимальной зарплаты за каждый «лишний» квадратный метр. При минимальной зарплате 8000 гривен максимальная ставка составляет 120 гривен за метр.

То есть владелец квартиры площадью 75 метров заплатит налог только за 15 метров — до 1800 гривен в год по максимальной ставке. Квартира на 100 метров означает начисления за 40 метров, то есть до 4800 гривен в год.

Как считают, когда жилья несколько

Если в собственности несколько квартир, их площадь суммируют, а льготу в 60 метров применяют один раз к общей площади. Например, две квартиры по 50 метров вместе дают 100 метров, из которых обложат налогом 40.

Когда и кому нужно платить

Налоговое уведомление-решение налоговая отправляет владельцам до 1 июля, а заплатить начисленную сумму нужно в течение 60 календарных дней после получения. За просрочку начисляют штраф: 10% суммы долга, а если задержка превышает 30 дней — уже 20%.

От налога на квартиру освобождены военные, участники боевых действий, люди с инвалидностью, а также владельцы жилья на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Как проверить начисления

Если сумма в платёжке вызывает сомнения, владелец может обратиться в налоговую с запросом о сверке — попросить расшифровать расчёт с указанием площади, ставки и периода. Сделать это можно через электронный кабинет плательщика или лично в центре обслуживания, имея паспорт, идентификационный код, документы на жильё и саму квитанцию.

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