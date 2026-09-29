Податок на квартиру сплачують далеко не всі власники — держава надає пільгу на частину площі, а нарахування робить лише на «зайві» квадратні метри. Розповідаємо, хто саме має заплатити, скільки коштує кожен метр і до якого терміну потрібно встигнути.

Податок на квартиру стосується не всіх власників житла — держава надає пільгу на частину площі, а нарахування робить лише на «зайві» квадратні метри.

За Податковим кодексом, для квартири безкоштовними є 60 квадратних метрів, для житлового будинку — 120 метрів, а якщо людина володіє одразу різними типами нерухомості (і квартирою, і будинком) — 180 квадратних метрів. Усе, що понад ці норми, підлягає оподаткуванню.

Хто і скільки має платити

Ставку визначають місцеві ради, проте її верхню межу закріплено законом — не більше 1,5% мінімальної зарплати за кожен «зайвий» квадратний метр. За мінімальної зарплати 8000 гривень максимальна ставка становить 120 гривень за метр.

Тобто власник квартири площею 75 метрів сплатить податок лише за 15 метрів — до 1800 гривень на рік за максимальною ставкою. Квартира на 100 метрів означає нарахування за 40 метрів, тобто до 4800 гривень за рік.

Як рахують, коли житла кілька

Якщо у власності кілька квартир, їхню площу підсумовують, а пільгу в 60 метрів застосовують один раз до загальної площі. Наприклад, дві квартири по 50 метрів разом дають 100 метрів, з яких оподаткують 40.

Коли і кому треба сплатити

Податкове повідомлення-рішення податкова надсилає власникам до 1 липня, а сплатити нараховану суму потрібно протягом 60 календарних днів після отримання. За прострочення нараховують штраф: 10% суми боргу, а якщо затримка перевищує 30 днів — уже 20%.

Від податку на квартиру звільнено військових, учасників бойових дій, людей з інвалідністю, а також власників житла на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Як перевірити нарахування

Якщо сума у платіжці викликає сумніви, власник може звернутися до податкової із запитом про звірку — попросити розшифрувати розрахунок із зазначенням площі, ставки й періоду. Зробити це можна через електронний кабінет платника або особисто в центрі обслуговування, маючи паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло та саму квитанцію.

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