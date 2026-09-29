Перед купівлею авто варто звірити свідоцтво про реєстрацію з фактичними даними машини та перевірити документи через сервіс МВС — так ви вбережете себе від шахраїв.

Перевірка документів при купівлі авто може врятувати від шахраїв — перед укладанням угоди покупцеві варто одразу перевірити папери та зіставити відомості у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу з фактичними даними машини. Адвокат і керівний партнер АО "Компетенс" Марина Суткович у коментарі 24 Каналу розповіла, як не натрапити на шахраїв та підроблені документи.

Що звірити в документах і на самому авто

Насамперед потрібно перевірити, чи збігаються між собою ключові дані: марка, модель, номерний знак і VIN-код. Ці відомості у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу мають повністю відповідати тому, що ви бачите на самій машині.

Свідоцтво про реєстрацію можна додатково перевірити на офіційному онлайн-сервісі Головного сервісного центру МВС за серією та номером документа. Проте зробити це не вдасться, якщо папери видані до 2013 року — дані можуть просто не відображатися в електронній базі.

Чому варто не відмовлятися від експертного дослідження

Самостійно покупець не зможе достовірно встановити, чи не змінювалися або не підроблялися ідентифікаційні номери машини. Після викрадення VIN-код нерідко змінюють чи підробляють, щоб приховати факт угону та ускладнити встановлення того, що авто перебуває в розшуку.

Експерти можуть встановити справжність ідентифікаційних номерів, перевірити, чи не було знищення або підроблення номерів вузлів і агрегатів, а також справжність реєстраційних документів. Тож при купівлі вживаної машини від такого дослідження краще не відмовлятися — особливо якщо продавець наполягає, що воно «не потрібне».

Хто саме продає авто: перевіряємо повноваження

На зустріч із покупцем може приходити не лише власник, а й представник або комісіонер. Тому важливо з'ясувати, чи має ця людина право відчужувати саме цей автомобіль і за якою ціною. Якщо продажем займається комісіонер, покупцеві слід перевірити договір комісії: його дату, сторони, предмет та повноваження.

Сам комісіонер має перебувати на обліку в Головному сервісному центрі МВС як суб'єкт господарювання, що торгує транспортними засобами. Додатково можна спробувати зв'язатися з власником, щоб упевнитися в його намірі продати машину. Усі ці кроки треба зробити до передачі коштів: якщо продавець приховує документи чи відмовляється від перевірки — від угоди краще відмовитися одразу.

Що робити з договором купівлі-продажу

Якщо угоду оформили через портал "Дія", договір купівлі-продажу авто зберігається в сервісі перереєстрації, але доступний для перегляду й викачування лише протягом місяця з моменту укладення. Щоб не втратити документ, його радять одразу завантажити у форматі PDF і зберегти на телефоні, комп'ютері чи в хмарі.

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