Подорожание мяса в Украине ожидают до конца 2026 года — учёные Института аграрной экономики прогнозируют, что курятина может прибавить в цене до 9%. При этом сейчас большинство видов птицы, наоборот, подешевели по сравнению с прошлым годом.

Подорожание продуктов в Украине продолжается, и на этот раз эксперты предупреждают о подорожании мяса — в частности курятины до конца 2026 года.

Как сообщает AgroNews со ссылкой на комментарий ведущей научной сотрудницы Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Натальи Копытец, до конца года курятина может подорожать до 9%. При этом сейчас ситуация противоположная — большинство видов птицы за год подешевели.

Как изменились цены на курятину за год

Куриные бёдра подешевели на 3,4% — до 147,33 грн/кг, тушка — на 5,4%, до 114,25 грн/кг, а голени сразу на 14,1%, до 94,5 грн/кг. Выросла в цене только филейная часть, которая за год прибавила 2,1% и сейчас стоит 244,67 грн/кг.

Почему осенью курятина дешевеет

Определяющим фактором цены осенью эксперт называет стоимость зерна и урожай, ведь корма составляют около 70% себестоимости. Кроме того, в этот период и птицефабрики, и частные хозяйства забивают выращенную птицу, поэтому предложение в торговых сетях увеличивается и превышает спрос, что тянет цены вниз.

Что будет толкать цены вверх

Традиционно заметный рост цен на говядину, свинину и мясо птицы наблюдается накануне новогодних и пасхальных праздников. На стоимость также влияют покупательная способность украинцев, цены на корма, ветеринарные препараты, энергоносители и топливо, объёмы импорта мяса птицы, а также распространение птичьего гриппа.

Дополнительное давление создаёт подорожание топлива: по данным руководителя аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, дизель за год подорожал почти на 70% — с 55,94 до 94,94 грн/л, а бензин А-95 на 43,9%, с 58,81 до 84,58 грн/л.

Серьёзным риском остаётся и война: атаки на производственные и складские мощности, а также удары по энергетике способны сократить производство. По словам Копытец, отсутствие электроэнергии нарушает инкубацию яиц, из-за чего не удаётся получить суточных цыплят-бройлеров и гибнет молодняк.

Несмотря на вызовы, птицеводство восстанавливается: всего в Украине насчитывают 216,5 млн голов птицы, что на 1% больше, чем в прошлом году. В 2025 году произвели 1404,7 тыс. т мяса птицы в убойном весе — на 2,3% больше довоенного 2021 года.

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