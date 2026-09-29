Пільга для пенсіонерів дозволяє зовсім не сплачувати земельний податок за ділянки в межах встановлених законом площ, однак звільнення не відбувається автоматично — потрібно підтвердити своє право у податковій.

Пільга для пенсіонерів в Україні дозволяє частково або повністю не сплачувати земельний податок — для цього достатньо відповідати одній умові та вчасно звернутися до податкового органу. Про важливу норму нагадали на профільному порталі «На пенсії».

Пенсіонери за віком мають право на звільнення від земельного податку, якщо площа їхньої ділянки не перевищує встановлений законодавством ліміт. Пільга не надається сама по собі — людині доведеться підтвердити своє право документально.

Скільки землі можна не оподатковувати

Пільгова площа залежить від призначення ділянки та того, де вона розташована. Для ведення особистого селянського господарства пенсіонер може не платити податок із ділянки до 2 гектарів. Для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд норма менша: у селах — до 0,25 гектара, у селищах — до 0,15 гектара, а в містах — до 0,10 гектара.

Якщо ділянка більша за норму, це не означає, що пільга згорає повністю. Податок нараховують лише на ту частину, яка перевищує пільговий ліміт. Наприклад, за ділянку для селянського господарства площею 2,5 гектара податок доведеться сплатити лише з 0,5 гектара.

Як оформити пільгу

Щоб не платити податок, пенсіонер має звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки. Основний документ, що підтверджує право на звільнення, — пенсійне посвідчення.

Алгоритм простий: перевірити, чи належите ви до пільгової категорії, з'ясувати, чи вкладається площа ділянки у норму, підготувати документ і подати заяву до податкової. Чекати автоматичного перерахунку не варто.

Хто ще має право на пільгу

Звільнення від земельного податку доступне не лише пенсіонерам за віком. Таке саме право можуть мати ветерани війни та особи з інвалідністю I і II груп. Повний перелік пільгових категорій визначений законодавством, тому решті власників землі радять окремо перевіряти своє право на звільнення.

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