Уранці 29 вересня через російські атаки нові знеструмлення зафіксовано одразу у п'яти областях — Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій.

Шахрайства з рахунками за світло — не єдиний клопіт для споживачів: вранці 29 вересня через російські атаки в Україні зафіксували нові знеструмлення одразу у п'яти областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго". За даними енергетиків, які передає Укрінформ, внаслідок атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлення зафіксовано у Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій областях.

Там, де це дозволяють безпекові умови, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Станом на 9:30 споживання електрики було на 5% нижчим за рівень попереднього дня — насамперед через ясну погоду по всій території України, яка сприяє ефективній роботі домашніх сонячних електростанцій.

В "Укренерго" радять перенести активне споживання енергії на період найефективнішої роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00. Саме в ці години в систему надходить найбільше дешевої генерації, тому мережа легше витримує навантаження.

Водночас із 17:00 до 22:00 енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Бойлер, пральну машину, електроплиту та обігрівач краще рознести в часі, щоб не створювати пікового навантаження ввечері.

Як допомогти енергосистемі цієї пори доби

Найпростіші звички дозволяють зменшити навантаження на пошкоджену обстрілами мережу без дискомфорту вдома:

прання, прасування та нагрівання бойлера перенесіть на 10:00–16:00;

після 17:00 не вмикайте одночасно кілька потужних приладів;

вимкніть зайве світло й техніку, що стоїть у режимі очікування.

Як повідомлялося, на 29 вересня застосування графіків відключень світла в Україні не прогнозувалося. Водночас аварійні знеструмлення, спричинені обстрілами, можуть виникати локально — про них оперативно інформують місцеві обленерго.

Раніше Politeka повідомляла, нові знеструмлення через атаки у шести областях: без світла ще 150 населених пунктів.

Також Politeka повідомляла, підвищення тарифів на світло в Україні: енергетики пояснили, чи зміняться ціни для населення.