Мошенничество со счетами за свет — не единственная проблема потребителей: утром 29 сентября из-за российских атак в Украине зафиксировали новые отключения сразу в пяти областях.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго". По данным энергетиков, которые передает Укринформ, в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры на утро отключения зафиксированы в Донецкой, Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях.

Там, где позволяют условия безопасности, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 9:30 потребление электричества было на 5% ниже уровня предыдущего дня — прежде всего из-за ясной погоды по всей территории Украины, которая способствует эффективной работе домашних солнечных электростанций.

В "Укрэнерго" советуют перенести активное потребление энергии на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00. Именно в эти часы в систему поступает больше дешевой генерации, поэтому сеть легче выдерживает нагрузку.

В то же время с 17:00 до 22:00 энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов. Бойлер, стиральную машину, электроплиту и обогреватель лучше разнести во времени, чтобы не создавать пиковую нагрузку вечером.

Как помочь энергосистеме в это время суток

Простые привычки позволяют снизить нагрузку на поврежденную обстрелами сеть без дискомфорта дома:

стирку, глажку и нагрев бойлера перенесите на 10:00–16:00;

после 17:00 не включайте одновременно несколько мощных приборов;

выключите лишний свет и технику, стоящую в режиме ожидания.

Как сообщалось, на 29 сентября применение графиков отключений света в Украине не прогнозировалось. В то же время аварийные отключения, вызванные обстрелами, могут возникать локально — о них оперативно информируют местные облэнерго.

Ранее Politeka сообщала, новые отключения света из-за атак в шести областях: без электричества еще 150 населенных пунктов.

Также Politeka сообщала, повышение тарифов на свет в Украине: энергетики объяснили, изменятся ли цены для населения.