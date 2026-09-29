Денежная помощь в Запорожской области для переселенцев и пострадавших от войны: осенью 2026 года UNHCR Ukraine принимает заявки на выплаты до 12 300 гривен на человека за три месяца.

Денежная помощь в Запорожской области для переселенцев осенью 2026 года станет доступной от UNHCR Ukraine — структурного подразделения Агентства ООН по делам беженцев. Речь идет о целевых выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и тем, кто вернулся из-за границы, рассчитанных сразу на три месяца.

Получить деньги смогут далеко не все. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на организацию, программа охватывает несколько категорий: домохозяйства, которые переехали и получили статус ВПЛ менее 45 дней назад; семьи со статусом ВПЛ от 46 дней до шести месяцев; а также те, кто после 24 февраля 2022 года вернулся домой из-за границы или из вынужденного переезда в пределах страны — не ранее чем три месяца и не позднее чем год назад.

Размер выплаты зависит от того, когда человек покинул свой дом. Тем, кто вернулся из-за границы от трех месяцев до года назад, предусмотрено 10 800 гривен за три месяца. Переселенцам, выехавшим из собственного жилья в течение последних 45 дней, и тем, кто переехал от 46 дней до шести месяцев назад, начислят по 12 300 гривен. Такую же сумму получат домохозяйства, пострадавшие в результате атак за предыдущие 45 дней.

Кроме сроков перемещения действует условие по доходу: на выплату претендуют только те домохозяйства, где среднемесячный доход на одного человека не превышает 8 300 гривен. Дополнительно проведут оценку приоритетности — преимущество отдадут уязвимым категориям: пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и малообеспеченным семьям.

Как подать заявку на денежную помощь в Запорожской области

Для предварительной записи в регистрационный центр партнера программы — благотворительного фонда «Право на защиту» — необходимо заполнить специальную форму. Окончательное решение о выплате принимают только после личной беседы со специалистом фонда.

Заявителей, предварительно соответствующих критериям, сотрудник фонда пригласит по телефону для дополнительного опроса и согласования даты и времени регистрации. В организации подчеркивают: заполнение формы не является регистрацией на получение помощи и не гарантирует ее назначение.

Что важно помнить

Точный график работы регистрационных пунктов и перечень доступных локаций в Запорожской области стоит уточнять непосредственно в фонде «Право на защиту» или на официальных ресурсах UNHCR Ukraine.

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