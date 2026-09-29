Гранты на генераторы до 300 тысяч гривен для ОСББ все еще доступны, хотя самую популярную государственную программу безвозвратных грантов "ГрінДІМ" поставили на паузу. Вместо этого ОСББ могут получить до 300 тыс. грн по программе "СвітлоДім" и льготные кредиты "5-7-9%" до 3 млн грн.

В пресс-службе ГУ "Фонд энергоэффективности" объяснили: программа "ГрінДІМ" покрывала ОСББ 70% стоимости солнечных станций и тепловых насосов. Средняя стоимость такого проекта составляла 1,8 млн грн.

За все время "ГрінДІМ" профинансировал 250 домов, однако лимит финансирования в 100 млн грн исчерпался. Прием новых заявок остановили с 4 апреля 2026 года, и возобновление пока не планируется — Фонд занимается уже поданными заявками.

Какие гранты еще на паузе

С 22 апреля 2026 года приостановили также программы "ВідновиДІМ" и "Енергодім" — из-за адаптации к требованиям Ukraine Facility. "ВідновиДІМ" компенсировала ОСББ 100% капитального ремонта жилья, поврежденного обстрелами, а "Енергодім" покрывал от 40% до 70% расходов на термомодернизацию дома и обновление теплового пункта.

Сколько денег доступно сейчас

Несмотря на паузу больших программ, податься за деньгами все еще можно. Самый быстрый вариант — "СвітлоДім": разовая безвозвратная помощь из резервного фонда госбюджета на срочную закупку генераторов или систем накопления (аккумуляторы, солнечные панели). В зависимости от этажности дома государство возмещает от 100 до 300 тыс. грн.

ОСББ и ЖСК также могут оформить государственный льготный кредит "5-7-9%" — до 3 млн грн на срок до 3 лет. Государство компенсирует процентную ставку: 0% в первый год, 5% во второй и 7% в третий.

В городах дополнительно работают местные программы софинансирования: из местных бюджетов возмещают от 50% до 80% расходов на оборудование или гасят проценты по банковским кредитам.

Как оформить помощь

Помощь "СвітлоДім" оформляют через приложение "Дія" — заявку подает ОСББ или уполномоченное лицо, указывая потребность в генераторе или системе накопления. Размер возмещения зависит от этажности: чем больше дом, тем выше лимит, максимум 300 тыс. грн.

Кредиты "5-7-9%" берут в банках-партнерах программы, а условия местных программ софинансирования следует уточнять в горсовете или департаменте ЖКХ своего города.

Тем ОСББ, которые успели подать документы до остановки "ГрінДІМ", стоит дождаться рассмотрения: Фонд энергоэффективности обрабатывает ранее поданные заявки, поэтому решения по ним еще могут принять.