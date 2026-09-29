Грошова допомога в Запорізькій області для переселенців та постраждалих від війни: восени 2026 року UNHCR Ukraine приймає заявки на виплати до 12 300 гривень на особу за три місяці.

Грошова допомога в Запорізькій області для переселенців восени 2026 року стане доступною від UNHCR Ukraine — структурного підрозділу Агентства ООН у справах біженців. Ідеться про цільові виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і тим, хто повернувся з-за кордону, розраховані одразу на три місяці.

Отримати гроші зможуть далеко не всі. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на організацію, програма охоплює кілька категорій: домогосподарства, що переїхали й отримали статус ВПО менш ніж 45 днів тому; родини зі статусом ВПО від 46 днів до шести місяців; а також ті, хто після 24 лютого 2022 року повернувся додому з-за кордону чи з вимушеного переїзду в межах країни — не раніше ніж три місяці й не пізніше ніж рік тому.

Розмір виплати залежить від того, коли людина покинула свій дім. Тим, хто повернувся з-за кордону від трьох місяців до року тому, передбачено 10 800 гривень за три місяці. Переселенцям, які виїхали з власного житла впродовж останніх 45 днів, і тим, хто переїхав від 46 днів до шести місяців тому, нарахують по 12 300 гривень. Таку саму суму отримають домогосподарства, що постраждали внаслідок атак за попередні 45 днів.

Крім термінів переміщення, діє умова щодо доходу: на виплату претендують лише ті домогосподарства, де середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 8 300 гривень. Додатково проведуть оцінку пріоритетності — перевагу віддадуть уразливим категоріям: пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним і малозабезпеченим родинам.

Як подати заявку на грошову допомогу в Запорізькій області

Для попереднього запису до реєстраційного центру партнера програми — благодійного фонду «Право на захист» — потрібно заповнити спеціальну форму. Остаточне рішення про виплату ухвалюють лише після особистої розмови зі спеціалістом фонду.

Заявників, які попередньо відповідають критеріям, співробітник фонду покличе телефоном для додаткового опитування та узгодження дати й часу реєстрації. В організації наголошують: заповнення форми не є реєстрацією на отримання допомоги та не гарантує її призначення.

Що важливо пам'ятати

Точний графік роботи реєстраційних пунктів і перелік доступних локацій у Запорізькій області варто уточнювати безпосередньо у фонді «Право на захист» або на офіційних ресурсах UNHCR Ukraine.

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