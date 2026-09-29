Из-за высоких цен на продукты граждане имеют право жаловаться в государственные органы. Но важно знать, куда именно обращаться и какие доказательства собрать.

Высокие цены на продукты в Украине остаются острой проблемой, и когда продавцы искусственно завышают стоимость, граждане имеют полное право обращаться в государственные органы, контролирующие ценообразование и защиту прав потребителей.

Как сообщает 24 Канал, прежде всего жалобы принимает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба). Ее центральный аппарат или территориальные управления в областях рассматривают обращения онлайн.

Куда жаловаться на завышенные цены

По словам руководительницы юридической компании Prima Leader Group, адвоката Дины Дрижаковой, электронное обращение можно подать через официальный сайт ведомства или на почту info@dpss.gov.ua. Также работают горячие линии и чат-боты службы, в частности в телеграме.

Проблему с завышенными ценами в продуктовых магазинах могут решать и городские, поселковые и сельские советы — чиновники имеют полномочия контролировать соблюдение цен на товары, в отношении которых введено государственное регулирование.

В некоторых случаях жаловаться стоит в Государственную налоговую службу. ГНС может помочь, если магазин не выдает чек, занижает реальную стоимость в документах или работает с нарушениями финансовой отчетности.

Какие доказательства собрать перед жалобой

В жалобе обязательно нужно указать название и точный адрес торгового заведения, приложить фискальный чек и фотографию ценника на полке или другие документы, подтверждающие нарушение. Без чека доказать факт приобретения товара у конкретного субъекта практически невозможно.

Какие продукты нельзя продавать слишком дорого

Рыночная экономика позволяет формировать цены на большинство товаров, но есть перечень социально значимых пищевых продуктов, на которые распространяется ограничение торговой надбавки — обычно не выше 10%. Перечень утвержден постановлением Кабмина №341 и изменениями к нему на период военного положения.

В список входят: хлеб ржано-пшеничный и батон, мука пшеничная, крупа гречневая и пшено, сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью до 2,5%, хлебобулочные изделия, масло сливочное жирностью до 72,5%, яйца куриные категории С1, тушки цыплят-бройлеров, подсолнечное масло рафинированное и питьевая вода.

В то же время на деликатесы, алкоголь, импортные сыры и несезонные овощи государственное регулирование не распространяется — магазины самостоятельно устанавливают наценку.

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