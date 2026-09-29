Пенсійний фонд запустив черговий етап верифікації даних отримувачів пенсій: через неточності у документах виплати можуть тимчасово зупинити.

Перевірка пенсійних виплат у ПФУ тепер зачіпає більшість отримувачів — Пенсійний фонд України запустив масштабну звірку даних, щоб усунути неточності й переконатися, що кожна пенсія нарахована коректно. Під перевірку потрапляють одразу кілька категорій громадян, а частину звірок Фонд проводить автоматично, без участі людини, тож для багатьох процедура пройде непомітно.

Насамперед у зону уваги потрапили пенсіонери, у яких виявили розбіжності в документах: зміна місця проживання, заміна паспорта, нові банківські реквізити або тривала відсутність підтвердження факту отримання грошей. Як повідомляє портал «Перший бізнесовий», у таких випадках ПФУ може тимчасово призупинити нарахування пенсії — до моменту уточнення даних.

Окрему перевірку проходять ті, хто отримує пенсію за довіреністю. Якщо документ давно не оновлювався або пенсіонер не підтверджував особу, Фонд проводить додаткову звірку, аби уникнути неправомірних виплат на чужу людину.

Кого перевіряють першими

Під звірку потрапляють і пенсії по інвалідності. Значна частина таких виплат була призначена багато років тому, тож ПФУ перевіряє актуальність медичних документів і відповідність групи інвалідності чинним нормам. За потреби пенсіонеру можуть запропонувати пройти повторний огляд.

Окрема увага — надбавкам: за віком, за особливі заслуги, за участь у бойових діях чи ліквідації аварії на ЧАЕС. Фонд звіряє, чи всі документи актуальні й чи підстави для доплат досі чинні. Якщо виявлено помилку, розмір виплати можуть скоригувати — як у бік збільшення, так і в бік зменшення.

Що робити, якщо виплату призупинили

У більшості випадків перевірка проходить дистанційно, і пенсіонеру не потрібно нікуди йти. Однак якщо нарахування призупинили через розбіжності, варто виправити дані:

Увійдіть в особистий кабінет на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua) та перевірте актуальність паспорта, адреси й банківських реквізитів.

Якщо дані застаріли — оновіть їх онлайн або зверніться до найближчого сервісного центру ПФУ з документами.

Для пенсії за довіреністю подбайте про актуальність довіреності: її дія зазвичай не перевищує одного року, і без продовження виплати за документом зупиняють.

У Фонді наголошують: мета перевірки — прозорість системи й запобігання помилкам, а не зменшення виплат. Тому літнім людям радять просто стежити за актуальністю власних даних у кабінеті, щоб звірка не перетворилася на неприємний сюрприз із затримкою пенсії.

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