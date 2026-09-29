Пільги для дітей ВПО гарантує держава під час здобуття освіти — від пріоритетного зарахування до грошової соціальної стипендії. Розповідаємо, на що саме можуть розраховувати школярі та студенти з новим навчальним роком.

Житловий ваучер для ВПО став доступним не всім — проте в освітній сфері держава передбачила чимало гарантій саме для дітей переселенців. Чинне законодавство закріплює за ними низку пільг, більшість з яких стосується першокласників і студентів.

Про це повідомив голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, народний депутат Павло Фролов. Діти, які йдуть до садочка або школи на новому місці проживання, мають право на пріоритетне зарахування — їх приймають до державних і комунальних закладів освіти без черги.

Стипендія та гуртожиток: скільки грошей передбачено

Особливі права мають студенти зі статусом ВПО, яким ще не виповнилося 23 роки. Ті, хто навчається на бюджеті та не має академічної заборгованості, можуть отримувати соціальну стипендію: 1180 гривень у закладах вищої освіти та 890 гривень у коледжах.

Крім грошей, студентам гарантують першочергове поселення до гуртожитків, а учні закладів професійної освіти можуть проживати там безоплатно. Також передбачено пріоритетне переведення на бюджетні місця за наявності конкурсного балу від 120 або 130 залежно від спеціальності.

Здобувачі освіти з тимчасово окупованих територій додатково проходять спрощену процедуру вступу. Важлива зміна стосується і харчування: безкоштовне гаряче харчування в комунальних школах тепер надається всім учням, незалежно від статусу.

Як оформити пільги

Для отримання пільги дитина або студент мають мати довідку ВПО. Для окремих видів підтримки додатково можуть вимагати інші документи — їх перелік варто уточнювати безпосередньо в закладі освіти. Студенти можуть вимагати реалізації своїх прав у навчальних закладах.

Нагадаємо, у вересні 2026 року виплати для ВПО не змінено: люди з інвалідністю та діти отримують 3 тисячі гривень допомоги, інші переселенці — 2 тисячі гривень.

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